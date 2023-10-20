«ياريتني جربتها من زمان».. ضعي معلقة واحدة من زيت الزيتون على الكمون وهتحقق أحلامك اللي بتحلمي بيها!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - زيت الزيتون يتميز بفوائد صحية كبيرة ومهمة للجسم، وبالمثل، يحمل الكمون العديد من الفوائد الصحية عند دمجهما معًا، يمكن الاستفادة من فوائد صحية متعددة واستخدام خليط الكمون وزيت الزيتون يمكن أن يكون مفيدًا في تحسين صحة الشعر ومنع تساقطه فيما يلي، سنستعرض بعض فوائد واستخدامات هذا الخليط الصحي.
استخدامات بذور الكمون لعلاج مشاكل الشعر
تُستخدم بذور الكمون لمعالجة مشاكل الشعر والتصدي لضعفه وتساقطه من خلال الإتباع الخطوات التالية:
- قومي بتحضير كمية مناسبة من زيت بذور الكمون وزيت الزيتون.
- بعد ذلك، قومي بتطبيق هذا الخليط على شعرك لإنشاء حمام زيتي للشعر اتركيه لمدة نصف ساعة.
- بعد ذلك، قومي بغسل شعرك بالماء الفاتر واستخدمي الشامبو.
فوائد استخدام بذور الكمون وزيت الزيتون للشعر
عند استخدام زيت الزيتون وزيت الكمون، ستحصلين على نتائج مذهلة، حيث يعمل هذا الخليط على علاج تقصف الشعر ومنحه لمعانًا يمكن تحقيق ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- ابدئي بتحضير ملعقة ونصف من زيت الكمون.
- ثم أضيفي ماء مغلي واتركيه جانبًا حتى يبرد بالكامل.
- بعد ذلك، صفّي المزيج لفصل بذور الكمون عن الماء باستخدام مصفاة.
- أضيفي صفار البيض وقومي بتحريك جميع المكونات جيدًا.
- بعد ذلك، قومي بإضافة ملعقة من زيت الزيتون وقومي بتدليك فروة الرأس.
- اتركي الخليط على شعرك لمدة 30 دقيقة، ثم اغسلي شعرك بالماء.
- قومي بتكرار هذه الوصفة مرة في الأسبوع لتحقيق نتائج مذهلة وملحوظة.
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