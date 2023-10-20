«جوزك هيموت عليكي».. بمكونين فقط قنبلة تبييض البشرة الفورية هتخلي بشرتك زي القشطة بدون اسمرار ولا تجاعيد .. ياريتني عرفتها من زمان!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - استخدام الوسائل الطبيعية في عمليات تفتيح البشرة يعتبر وسيلة فعّالة للتخلص من التصبغات والبقع، وخاصة على اليدين والقدمين في الفقرات القادمة، سنتناول بالتفصيل بعض الوصفات الطبيعية الرائعة المستخدمة لتفتيح بشرة اليدين والقدمين بسرعة، مع الحفاظ على نعومة وترطيب البشرة طوال الوقت.

كريم ساحر لتبيض اليدين والقدمين

هناك عدة طرق يمكن اتباعها بسهولة للحصول على بشرة بيضاء ونضرة، وخاصةً لليدين التي تتعرض بشكل كبير لأشعة الشمس والتي تسبب ظهور تصبغات داكنة الوصفات التالية فعّالة في إزالة الخلايا الميتة وتحسين ملمس البشرة:

1. استخدام الحليب:

امزجي 3 ملاعق حساء من الحليب مع ملعقة صغيرة من النشا وملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ضعي الخليط على يديك.

قومي بتطبيق هذا الخليط على يديك مرتين في الأسبوع.

اتركيه لمدة لا تقل عن 10 دقائق، ثم قومي بفرك يديك بلطف بخليط الحليب والليمون والنشا.

2. استخدام الطماطم والكربوناتو:

قشّري طماطمة واعصري عصيرها.

أضيفي ملعقة صغيرة من عصير الليمون وملعقة صغيرة من زيت اللوز وملعقة صغيرة من الكربوناتو إلى العصير.

قومي بتطبيق هذا الخليط على يديك وأقدامك.

قومي بفرك البشرة بلطف للتخلص من الخلايا الميتة.

يمكن تطبيق هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

القهوة والسكر لتبيض البشرة

يمكنك تحضير خلطة بسيطة لتفتيح بشرة يديك وقدميك باستخدام مكونات منزلية:

1. خلطة القهوة والسكر:

امزجي ملعقة من القهوة مع ملعقة من السكر وملعقتين من الفازلين بشكل جيد.

ضعي هذا الخليط على يديك أو قدميك بحركات دائرية.

اتركيه لمدة تصل إلى ربع ساعة، ثم اشطفي يديك أو قدميك جيدًا.

يمكن تكرار هذه الوصفة أكثر من مرة في الأسبوع لتحقيق تفتيح البشرة.

2. خلطة الخيار والزبادي:

اهرسي الخيار جيدًا حتى تحصلي على خليط ناعم.

أضيفي الزبادي إلى الخليط وقلبيه جيدًا.

ضعي هذا الخليط على يديك وقدميك.

اتركيه لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

تذكري أن تكرري استخدام هذه الوصفات أكثر من مرة في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج في تفتيح البشرة.