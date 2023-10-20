دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر الأسماك من أنواع المأكولات البحرية المفيدة للإنسان والتي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية الهامة التي تفيد الإنسان بنسبة كبيرة ومن بينها الفسفور والكالسيوم والأوميغا 3 ، وتتميز الأسماك بطعم والمذاق المميز ونجد أن هناك أنواع مختلفة من الأسماك منها السمك البلطي والسمك التونة، والسمك الماكريل وكذلك السمك الثعابين، هذا طبعا بخلاف الجمبري والسبيط وباقي المأكولات البحرية الأخرى ولكن هناك أنواع من الأسماك، هي في الأساس أسماك سامة لا يمكن تناولها لأنها تضر بالصحة الإنسان وفي هذا الموضوع نشكر لكم تلك الانواع من الاسماك حتى تحترس ربه المنزل منها ولا تقوم بشرائها. أنواع الأسماك السامة أحد اهم واكثر الاسماك السامه هي سمك القط ونجد أنه قد أخذ هذا المسمى لأن شكله من الخارج يشبه الحمار الوحشي، والسم في هذا النوع من السمك يتركز في الزعانف.

النوع الثاني هو سمكه الدجاجة وكذلك سمك البقرة فنجد أن تلك الأنواع خطيرة للغاية يجب الحذر من شرائها أو حتى صيدها، نظرا لأنها تحتوي على سم بنسبة مرتفعه والسم يتركز في هذا النوع من الأسماك في عظمة الظهر.

النوع الثالث من الاسماك السامه هي السمكه الأرنبية ونجد أنها سميت بهذا الاسم لأن لها أسنان تشبه أسنان الأرنب ،وتعرف أيضا باسم سمكة العندليب والسم في هذا السمك في الجلد والزعانف.

النوع الرابع والأخير هو سمكة العقرب وهي الأخطر على الإطلاق نظرا لأنها تحتوي على نسبة مرتفعة جدا من السموم، توجد في عظام الظهر وفي الزعانف وفي الجلد وفي الرأس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ” حتى لو هتموت من الجوع إوعى تأكلها تاني” .. 6 أنواع من السمك احذر منها هتموتك بالبطئ .. ماتشتريهاش تاني أبدا!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.