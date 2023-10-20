بقى أشهر من نار على علم ..طالب يجيب على سؤال في امتحان اللغة العربية بطريقة أذهلت الجميع وأبكت المصححين .. اعرف ماذا كتب في ورقة الإجابة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مجرد جملة قصيرة لا تتعدى العشر كلمات قام بكتابتها طالب إجابة على سؤال في امتحان اللغة العربية، لنجد أن تلك الإجابة قد قلبت الأمور رأسا على عقب، وجعلت جميع المعلمين منبهرين به نظرا لأنها كانت إجابة فريدة من نوعها ولن يتوقع المدرس أن يقوم طالب صغير في العمر هكذا بكتابه تلك الإجابة فهي تدل على النضج العقلي والتفكير العميق والتربيه الصالحه لهذا الطالب، والبيئة الطيبة التي نشأ فيها ولمعرفة الإجابة ولماذا تأثر المعلم القائم بالتصحيح لحد البكاء تابعوا السطور القادمة.

رد فعل صادم من المعلم تجاه إجابة الطالب جعله يبكي

نجد أن تفاصيل تلك الواقعة كانت في امتحان اللغه العربيه بالتحديد سؤال النحو كان هناك جمله مطلوب إعرابها وهي آية قرآنية وكانت تلك الآية نصه تعالى بسم الله الرحمن الرحيم “خلق الله الإنسان من عجل”، ونجد أن الاجابة كانت مختلفة تماما عن ما هو معتاد عليه باستخدام قواعد النحو إعراب تلك الجمله فقط كتب الطالب خلق فعل ماض ولكنه لن ينسى فاعله وقام بإضافة جمله لن أكتب مبني للمجهول تأدبا مع المولى عز وجل

ما هو رد فعل المصحح ورواد التواصل الإجتماعي؟

بالنسبة للمعلم القائم بالتصحيح فقط كتب له بارك الله في أدبك وعلمك وأعطاه الدرجة الكاملة 20 درجة، أما بالنسبة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي فنجد ان كانت تعليقاتهم جميعها إيجابية في صالح الطالب، أشادوا بتربيته وحسن خلقه وإلى أن هذا الطالب من بيت يعرف جيدا كيفية غرس القيم الحميدة والأخلاق وحب الدين الإسلامية في نفوس الصغار.