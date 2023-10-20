«العشبة المعجزة».. هذا العشبة الطبيعية المعجزة تقوي الذاكرة وتعيد للشايب شبابه مهما كان عمره .. إزاي عايشين ومنعرفش!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الجنسنج هو نبات من الأعشاب والنباتات البطيئة النمو المعمرة، ويتميز بجذوره اللحمية ينمو هذا النبات عادة في المناطق ذات المناخ البارد واشتهر الجنسنج بخصائصه العلاجية، ولذلك يُستخدم في صنع العديد من الأدوية ومنتجات العناية بالبشرة يُعرف الجنسنج منذ زمن بعيد في الطب الصيني التقليدي كمهدئ لتقليل القلق والتوتر، وكذلك في علاج مشاكل النوم.

وهذه أبرز فوائدها

يُعرف الجنسنج بقدرته المشهورة على تحسين الأداء العقلي والبدني نظرًا لتأثيره القوي كمنشط العديد من الدراسات والأبحاث قد أثبتت العديد من الفوائد المفيدة للجنسنج: