«الكمية بألاف الاطنان».. اكتشاف الجبل الذهبي الذي حير العلماء على سطح هذه المدينة العربية ما وجدوه سيكفي كل من على الأرض .. اعرف في دولة ايه!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - دولة عربية تودع الفقر بعد اكتشاف كنز ضخم من الذهب تحت نهر الفرات في اكتشاف استثنائي ومدهش، تم العثور على كميات هائلة من الذهب تحت نهر الفرات بدولة عربية تلك الكميات الضخمة من الذهب ستكون كافية لتحسين حياة السكان في جميع أنحاء الدولة وحول العالم هذا الاكتشاف المذهل يجعلنا نعيش في عصر تاريخي حيث تتحقق الأساطير وتنفتح أبواب الأمل تم الكشف عن أسرار قديمة تحت قاع النهر الجاف، وهذا يعيد تعريف مفهوم الثروة والاكتشافات في العالم العربي.

انحسار نهر الفرات عن جبل من الذهب

مشهد استثنائي، يُرجى الإنضمام إلينا في هذه الرحلة الرائعة لاستكشاف الجبال الذهبية التي ظهرت بعد جفاف نهر الفرات في إحدى الدول العربية هذا الاكتشاف الفريد من نوعه أثار دهشة الخبراء وزرع حيرة في قلوب الزوار نذهب في هذه الرحلة الرائعة لاستكشاف هذه الجبال والتعرف على ما تخبئه من أسرار تلك الجبال تعكس تاريخاً عريقاً وثرواتاً هائلة، وهي تذكير بأن الكنوز الطبيعية قد لا تكون بعيدة عنا بل قد تكمن تحت قدمينا وانحسار نهر الفرات عن جبل من الذهب هي علامةٌ من علامات الساعة الصغرى حيث ينحسر نهر الفرات عن جبل من الذهب ويتسامع الناس بهذا الكنز العظيم، ويتقاطرون من كلّ جانب، في سباقٍ محموم للحصول عليه والاستئثار به، فتتهافت نفوسهم، وبعد ذلك: تحدث المجزرة الكبرى التي أخبر عنها الرسول محمد -ﷺ- بحيث يُقتل من كلّ مئة تسعة وتسعين، أو تسعة من كلّ عشرة –كما جاء في رواياتٍ خارج الصحيحين-، والمحصّلة: ندرة المتبقّين بعد تلك المقتلة.