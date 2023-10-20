«الحل بين ايديك».. ضعيها لفرغات شعرك والصلع والنتيجة ستبهرك تنبت الشعر وتملأ الفراغات من أول استعمال .. وصفة بمليون جنيه!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تساقط الشعر والصلع قد ينجمان عن عوامل متعددة، سواء كانت وراثية أو ناتجة عن عوامل داخلية في الجسم، مثل فقر الدم ونقص بعض الفيتامينات الأساسية للشعر لذا، دائمًا ما يكون من الضروري تحديد سبب التساقط قبل البدء في استخدام أي مكونات لتعزيز نمو الشعر هناك العديد من الوسائل الطبيعية التي يمكن أن تكون فعالة في الحد من تساقط الشعر وتعزيز نموه، ومن بين هذه الوسائل وصفة تتضمن استخدام الثوم والقرنفل.

طريقة عمل خليط القرنفل والثوم لتعزيز نمو الشعر

خليط الثوم والقرنفل لتعزيز نمو الشعر هو واحد من الوصفات الطبيعية المفيدة لتقوية الشعر وتعزيز نموه إليك الطريقة لتحضير هذا الخليط:

المكونات:

4-5 فصوص من الثوم.

1 ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون.

1 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند أو زيت جوز القريقعان.

الخطوات:

فرم الثوم جيدًا حتى يتم تدميره تمامًا. امزج الثوم المفروم مع القرنفل المطحون. أضف الزيت (زيت جوز الهند أو زيت جوز القريقعان) إلى الخليط وامزجهم جيدًا حتى تحصل على عجينة.

كيفية الاستخدام:

قبل تطبيق الخليط، تأكد من أن شعرك جاف. ضع الخليط على فروة رأسك وشعرك. قم بدلك فروة رأسك بلطف بأطراف أصابعك لمدة 10-15 دقيقة. اترك الخليط على شعرك لمدة ساعة على الأقل. بعد ذلك، قم بغسل شعرك بالشامبو كالمعتاد.

يُفضل استخدام هذا الخليط مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج يُعتقد أن هذا الخليط يعزز نمو الشعر ويساعد في تقويته إذا كنت تعاني من أية مشاكل في فروة رأسك أو تفاعلات جلدية، يجب عليك استشارة طبيب الجلدية قبل استخدام هذا العلاج.