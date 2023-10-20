«مفاجأة من العيار الثقيل».. مزارع يعثر علي كنز ثمين بمزرعته ولن تصدق المفاجأة بعد 48 ساعة .. بقي مليونير في يوم وليلة!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بفضل البحث الذي تم إجراؤه في منطقة أضنة، تم الكشف عن وجود النفط في منطقة تبلغ مساحتها 50 فدانًا تتبع لأورهان بوهور أعلن بوهور، الذي يمتلك 3 من أصل 14 بئرًا في هذه المنطقة وتقع على أرضه الخاصة، قائلاً: “قبل سنوات، كنت أتحدث بثقة عن وجود كنز من النفط تحت سطح الأرض، ولكن لم يصدقني الناس واعتبروني مجنونًا ومع ذلك، اليوم، بينما أجول في المنطقة، يستقبلني الناس بترحيب كبير ويطلقون عليّ لقب “ملك النفط” وأشار بوهور إلى التغيير الكبير في حياته وقال: “كان الناس يعتبرونني مجنونًا عندما كنت أتحدث عن ذلك منذ سنوات ولكن اليوم، تم اكتشاف ثلاثة آبار نفطية جديدة على مساحة تقدر بحوالي 3 آلاف دونم في منطقة أضنة جيهان ومنذ هذا الاكتشاف، بدأ سكان قريتنا يبتسمون أيضًا.

اكتشاف المزارع لكنز ثمين في مزرعته

بعد عمليات مستمرة لاستخراج النفط بوتيرة متسارعة في قرية Soysallı التابعة لمنطقة Ceyhan في أضنة، تم اكتشاف ثلاثة آبار نفطية جديدة على مساحة تبلغ 3000 فدان في هذه المنطقة وحاليًا يتم استخراج النفط من 14 بئرًا، ومن بين هذه الآبار، تقع ثلاثة آبار على أرض تبلغ مساحتها 50 فدانًا، وهذه الأرض ملك لشركة أورهان بوهور وفقًا لوزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونمز أشار الوزير إلى أن أعمال استخراج النفط تتسارع بوتيرة كبيرة في قرية Soysallı، حيث يعمل حاليًا 150 عاملًا في آبار النفط، وتم إقامة مخيم للعمال في القرية وأوضح الوزير دونمز أن النفط يُستخرج من عمق يتراوح بين 350 و400 متر، وأضاف أن قيمة النفط المستخرجة تقدر بمليون دولار.

تصريح برهور سعيد الحظ صاحب المزرعة

أورهان بوهور، الذي تستمر عمليات استخراج النفط في أرضه، أكد أنه تم حفر ثلاثة آبار على أرضه التي تبلغ مساحتها 50 فدانًا العمل مستمر وفي الماضي، تم اكتشاف النفط أثناء حفر بئر للري في حقله في عام 1997 ومع ذلك، لم ينجح المشروع بسبب إفلاس الشركة المسؤولة عن استخراج النفط، وظل البئر غير نشط لمدة 8 سنوات وخلال هذه الفترة، نصحوه بصب الزيت في حقله وحرقه بسبب عدم وجود نفط ولكن بعد فترة، أكدت شركة ‘BOTAŞ Mad’ أن خط الأنابيب النفطي يمر عبر أرضه بوهور أوضح أن هذا الاكتشاف ساهم بشكل كبير في تحسين حياته، وأن النفط الذي يستخرجه يُقدر بمليار دولار وأصبح معروفًا بلقب ‘ملك النفط’، حيث تواصلت الاتصالات به من جميع أنحاء العالم.