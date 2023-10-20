دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر الدهون الثلاثية هي من أصعب أنواع الدهون التي يمكن التخلص منها بسهولة بدون استخدام ادوية مساعدة ومعروف أن ادوية التخسيس قد تؤثر بشكل سلبي على جسم الإنسان، ولكن في هذا الموضوع سوف نذكر لكم طريقة عمل مشروب المكون الأساسي فيه القهوة بالإضافة إلى بعض العناصر الأخرى يساعد في التخلص من الدهون الموجودة في الجسم بكل سهوله بدون معاناه وبدون حتى الحاجة لممارسة الرياضة المرهقة تابعونا للتفاصيل طريقة عمل مشروب القهوة لحرق الدهون مكونات ربع ملعقة صغيرة من القرنفل.

ملعقة من الزنجبيل.

ملعقة من القهوة.

كوب كبير من الحليب الخالي الدسم.

ملعقة من القرفة.

ملعقة من العسل النحل. طريقة التحضير: في البداية نقوم بالعمل على خلط كافة المكونات من الزنجبيل والقرنفل والقهوة والقرفة معا ومن ثم نقوم بإضافة اللبن والعسل وبعد ذلك نقوم بالتقليب جيدا حتى تتجانس كل المكونات معا.

الخطوه التاليه نقوم بتناول هذا المشروب في الصباح على الريق مع مراعاة أن يتم ذلك بشكل منتظم، وهذا المشروب كفيل على ان يقوم بحرق كل دهون الجسم ويساعد في خسارة الوزن. نصائح للتخلص من الدهون يجب أن يتم تناول المياه بصورة منتظمة يوميا وبحد أقصى 2 لتر باليوم بالاضافه إلى تناول كل الأطعمة الصحية، والبعد تماما عن الأطعمة الجاهزة، والمعروف انها تكون مليئة بالسعرات الحرارية التي تعمل على زيادة الجسم.

كذلك لابد وان يتم ممارسة الرياضة المنزلية بما يساعد على زيادة معدل الحرق وكذلك الابتعاد عن تناول السكريات لمنع الزيادة في الوزن .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ناسف الدهون… ضعيها على القهوة جسمك يتحول لماكنه حرق والتخلص من دهون الكرش والبطن نهائيا بدون رياضة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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