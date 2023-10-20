دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في يوم الثلاثاء القادم الموافق ٢٤_١٠_٢٠٢٣ في تمام الساعة ١٢ ظهرًا في نادي الجيزة الرياضي سيتم إقامة مزاد علني لبيع ٣٢ نوع سيارات مستوردة من الخارج ومخزنة في جمارك السيارات في مطار القاهرة الدولي، فلذلك في هذا المقال سنذكر عدة معلومات متعلقة بمزاد السيارات.
أنواع السيارات المتوفرة في المزاد
هناك مجموعة من السيارات المتوفر لدى المزاد من أجل بيعها، حيث تتميز تلك السيارات بأنها بماركات وأنواع مختلفة تضم (مرسيدس، فولفو بي ام دبليو، فولكس، رانج روفر، تويوتا كرولا، وراف، كامري، براد، نيسان مورانو، هامر، نيسان، دودج شارجر، مازدا، نيسان بيك أب، شيفروليه لومينا، هيونداي ميكروباص).
كراسة شروط مزاد السيارات
- يمكن الحصول على كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ ٤٠٠ جنيه، في مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية من شارع د. محمد حامد فهمي متجزء من شارع التحرير أمام بنك فيصل الإسلامي في الدقي.
- يستطيع المشارك أن يقوم بمعاينة السيارات في ساحة الجمارك في المطار قريبًا من موقف الأتوبيسات عند مطار القاهرة، بدء من الساعة ٩ صباحًا إلى الساعة ٢ ظهرًا.
- وتتم إجراءات البيع حسب قانون رقم ١٨٢ لعام ٢٠١٨ المختص لتنظيم التعاقدات التي تجريها الجهات العامة، وذلك وفقًا للترتيب المتوفر في كراسة الشروط المزاد.
- على الأشخاص التي ترغب في الاشتراك في المزاد عليه أن يقوم بشراء كراسة الشروط، ودفع مبلغ تأمين المزاد الذي يبلغ ١٠ آلاف جنيه في خزينة جمارك السيارات في المطار.
- إذا المشترك لم يحصل على سيارة في نهاية المزاد يمكنه استرداد مبلغ التأمين مرة أخرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفاصيل مزاد جمارك مطار القاهرة لو عاوز تشتري سيارة جديدة برخص التراب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.