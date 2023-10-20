تفاصيل مزاد جمارك مطار القاهرة لو عاوز تشتري سيارة جديدة برخص التراب

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في يوم الثلاثاء القادم الموافق ٢٤_١٠_٢٠٢٣ في تمام الساعة ١٢ ظهرًا في نادي الجيزة الرياضي سيتم إقامة مزاد علني لبيع ٣٢ نوع سيارات مستوردة من الخارج ومخزنة في جمارك السيارات في مطار القاهرة الدولي، فلذلك في هذا المقال سنذكر عدة معلومات متعلقة بمزاد السيارات.

أنواع السيارات المتوفرة في المزاد

هناك مجموعة من السيارات المتوفر لدى المزاد من أجل بيعها، حيث تتميز تلك السيارات بأنها بماركات وأنواع مختلفة تضم (مرسيدس، فولفو بي ام دبليو، فولكس، رانج روفر، تويوتا كرولا، وراف، كامري، براد، نيسان مورانو، هامر، نيسان، دودج شارجر، مازدا، نيسان بيك أب، شيفروليه لومينا، هيونداي ميكروباص).

كراسة شروط مزاد السيارات