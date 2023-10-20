افرمي سلك المواعين في الخلاط وكبة البصل وانسي اي مشكله تقابلك .. افكار وأسرار لا يعرفها الكثير

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من المعروف أن سلك المواعين المصنوع من الألومنيوم هو من أكثر المكونات الهامه الموجوده في المطبخ والتي تساعد على نظافة جميع مكونات المطبخ بما في ذلك الأدوات المطبخية، تلك التي يتم استخدامها بشكل متكرر مثل الخلاط والكبة وفي هذا الموضوع سوف نذكر لكم طريقة سهلة وسريعة باستخدام سلك المواعين لتنظيف الخلاط وسن الشفرات الداخلية الخاصة به، بما يجعله يعمل بطريقة أفضل ويتخلص من أي دهون عنيدة قد تكون لاصقة فيه تابعوا السطور القادمة لتفاصيل أكثر حول الموضوع.
حطي سلك المواعين في الخلاط
من الممكن أن تبدئي في استعمال السلك الألومنيوم حتى يتم تنظيف الخلاط من خلال تلك الطريقة المقبلة والتي نتعرف عليها فيما يلي:
- نقوم باحضار الخلاط او الكبه المراد تنظيفها ونقوم بوضع سلك المواعين في داخله قطعة متوسطة الحجم، ومن ثم نقوم بوضع كوب من الماء الدافئ بالإضافة إلى ثلاث ملاعق من سائل تنظيف الأطباق ، بعدها نبدأ في تشغيل الخلاط.
- الخطوة التالية, نقوم بتشغيل الخلاط مع مراعاة أن يكون هذا على فترات حتى يتم تنظيف الخلاط بالكامل من الداخل ويتم التخلص من كل آثار وبقايا الأطعمة العالقة فيه بالاضافه إلى سن شفرات الخلاط بعد ذلك نقوم بتفريغ محتويات الخلاط والشطف بالماء جيدا، حتى يتم التخلص من كل آثار السلك الموجودة فيها.
- تلك الطريقة بكل تأكيد سوف تساعدنا في تنظيف الخلاط بشكل جيد أفضل من الطرق التقليدية التي كانت تتبعها سيدة المنزل كما أنها تساعد على حل مشكلة برود شفرات الخلاط.
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