طريقة عمل الباذنجان المخلل المسلوق، لذيذ وصحي وسهل التحضير

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر الباذنجان المخلل هو أحد أهم أنواع المقابلات التي يقبل على تناولها العديد من الأشخاص وهناك بعض الأطباق التي لا يمكن تناولها بدون وجود طبق مخلل الباذنجان بجانبها، ونجد أن سيدة المنزل حريصة دائما على معرفة أفضل طريقة لعمل الباذنجان المخلل زي بتاع المطاعم ، على اعتبار أنه فاتح للشهية وفي خلال هذا الموضوع سوف نذكر لكم الطريقة الصحيحة لعمل الباذنجان المخلل، بمذاق وطعم شهي تابعونا للتفاصيل. مكونات عمل الباذنجان المخلل كيلو باذنجان وسط

التتبيلة

ملح.

كزبرة.

بابريكا.

ملح للسلق.

عصير ليمون.

معلقة صغيرة من الثوم المهروس.

حبة طماطم.

حبة فلفل أخضر.

حبة فلفل أحمر.

حبة فلفل أصفر طريقة تحضير الباذنجان في البداية نقوم باحضار الباذنجان بالكمية السابقة ذكرها ويغسل جيدا بواسطة الماء والخل ومن ثم نحضر ويوضع على النار وبه كمية من الماء وبعدها نضع كميه الباذنجان السابق غسلها في هذا الماء، ويترك حتى يصل لمرحلة الغليان مع مراعاة أن يتم تقليب الباذنجان بين الحين والاخر حتى ينضج ويتم سلقه

في الخطوه التاليه وبعد التأكد من أن الباذنجان قد تم نضجه يرفع على النار ويترك جانبا حتى يهدأ تماما، بواسطة في السكين نكون نقوم بعمل فتحة في منتصف كل ثمرة الباذنجان لوضع الحشو.

الخطوة الأخيرة نقوم بوضع مكونات الحشوة في الخلاط ونقوم بفرمها حتى تتجانس كل المكونات معا، ومن ثم نقوم بوضع هذا الحشو في الباذنجان في الفتحة التي قمنا بعملها بواسطة السكين، ويتم وضعه على طبق مزين بالبقدونس ويقدم مع الوجبات وبالهناء والشفاءد

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