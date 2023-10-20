ضع زيت الزيتون مع القرنفل ليلة واحدة في هذا المكان وهتتصدمي من النتيجة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نجد أن جميع النساء دائما ما يبحثون عن كل الوصفات الطبيعية التي تزيد من جمالهم وأخص بالذكر الشعر، وهو تاج على رأس كل امرأة ويزيد من جمالها وأنوثتها أمام زوجها، وتعد وصفه الزيتون مع القرنفل هي من أهم الوصفات التي تساعد في حل جميع مشاكل الشعر ويمكنها ان يخلصكم من مشكله التساقط بالإضافة إلى الخشونة، كما أنها تعمل على زيادة معدل نمو الشعر وكثافته وفي خلال هذا الموضوع سوف نذكر لكم تلك الوصفة وطريقه تحضيرها تابعونا للتفاصيل.

مكونات زيت الزيتون والقرنفل السحرية

المكونات التي تتمثل في التالي:-

نصف كأس زيت الزيتون.

نصف كأس القرنفل.

كوب من الماء.

طريقة عمل خليط القرنفل وزيت الزيتون

بعد أن تقوم بإحضار جميع المكونات التي تم ذكرها مسبقاً، فيمكن الأن القيام بعمل خليط القرنفل وزيت الزيتون، وفقًا للخطوات التي جاءت على النحو التالي:-

نحضر إناء صغير ونضع فيه مقدار زيت الزيتون بالإضافة إلى زيت القرنفل ويتم وضع هذا الخليط على النار، ومن ثم نقوم باضافه الماء ويترك هذا الخليط على النار لعدة دقائق، وبعدها يتم رفعه على النار ويترك جانبا فترة حتى يهدأ تماما.

بعد ذلك يتم استخدام هذا الخليط ويطبق على الشعر بعد أن يتم تقسيمه إلى عدة خصل ويتم دهان الشعر من الجذور إلى الأطراف، مع لبس كيس بلاستيك على الشعر ويترك لمدة ثلاث ساعات ومن ثم يشطف الشعر بالماء الفاتر مع مراعاة تكرار الوصفة للحصول على شعر كالحرير قوي وناعم