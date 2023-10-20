دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قد يشعر بعض المواطنين بالخوف والفزع عندما تقوم ماكينة الصراف الآلي بسحب كارت الفيزا وعدم إخراجه مره ثانيه، خاصه لو كانوا يتعرضون لهذا الموقف لأول مرة، من المعروف أن كارت الفيزا أصبح يستخدم من قبل العديد من الأشخاص سواء لأخذ الرواتب أو حتى لأصحاب المعاشات، وهناك العديد من الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى سحب كارت الفيزا داخل الماكينة وصعوبة استخراجه مرة أخرى، وفي هذا الموضوع سوف نذكر لكم الطريقة الصحيحة التي يجب اتباعها عند التعرض لهذا الموقف تابعونا للتفاصيل. الخطوات الأساسية لاسترجاع الفيزا من آلة الصراف الآلي الموضوع ليس بالصعوبة التي يعتقدها البعض بل تطبيق مجموعة من الخطوات لحل تلك المشكلة فقط عليكم سريعا الاتصال على خدمه العملاء الخاصة بالبنك والإبلاغ عن تلك المشكلة، وسوف يأخذ موظف خدمة العملاء بعض التفاصيل ومن بينها تاريخ السحب ورقم الماكينة المستخدمة .

إذا كانت الماكينة المستخدمة تابعة لنفس البنك الصادر لكارت الفيزا فسيتم الاحتفاظ بها ويتم استلامها في اليوم التالي من أقرب فرع للمواطن، وإذا كانت تابعة لبنك آخر في تلك الحالة يقوم البنك الصادر للفيزا بإيقافها، وبعد ذلك يقوم المواطن بإعادة استخراج بطاقة بنكية جديدة وتكون مدة الاستلام لا تتجاوز الأسبوع.

وأما بالنسبة للأسباب التي تؤدي إلى سحب ماكينة الصراف الآلي كارت الفيزا من أبرزها أن تلك الماكينة نفسها يقوم بها مشكلة، أو إدخال الرقم السري ثلاث مرات خطأ أو أن كارت الفيزا منتهي الصلاحية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عبقرية تمكنك من استرجاع كارت الفيزا المسحوب داخل ماكينة الصرف الآلي ATM .. هطلعهالك في ثواني!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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