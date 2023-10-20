طرق سهله وسريعة لتخليل الزيتون في المنزل مش هتشتريه تاني(تعرف عليها الآن)

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يوجد العديد من الطرق التي يمكن اتبعها لتخليل الزيتون الأخضر والأسود ولكن الأشهر على الإطلاق هو الطريقة السريعة ، وفي هذا الموضوع سوف نذكر لكم أسهل طريقة لعمل الزيتون المخلل في المنزل بطعم ومذاق اجمل من الموجود في محلات السوبر ماركت، ولكن عليكم اتباع الخطوات التي سوف نذكرها كاملة مع احضار كل المكونات الصحيحة واللازمة لعمل الزيتون المخلل تابعوا السطور القادمة للتفاصيل. مقادير طريقة عمل الزيتون المخلل السريع كيلو جرام من الزيتون الأخضر أو الأسود.

2 كيس من الملح.

نصف كيلو من الليمون مقطع إلى شرائح.

4/1 كيلو من الفلفل الأحمر الحار.

4/1 كوب من الزيت النباتي.

2 كوب كبير من عصير الليمون

5 فص من الثوم.

7 كوب كبير من الماء الفاتر أو حسب تغطية مقدار الزيتون المخلل خطوات طريقة عمل الزيتون المخلل السريع في البداية علينا ان نقوم بعمل فتحة صغيرة في ثمار الزيتون من ثلاث جهات باستخدام سكين حاد، وبعدها نقوم بغسيل الزيتون جيدا ومن ثم نحضر وعاء ويملأ بالماء ونضع فيه الزيتون لمدة أربع ليالي، والهدف من نقع الزيتون هو التخلص من المرارة مع مراعاة أن يتم تغيير هذا الماء ثلاث مرات على الأقل كل يوم.

بعد ذلك نحضر المحلول الملحي خلط الماء مع الملح بالإضافة إلى عصير الليمون ويوضع في ويترك جانبا.

الخطوة الثالثة نقوم بإحضار وعاء تخليل الزيتون ونبدا في عمل مخلل الزيتون السريع من خلال وضع طبقة من الزيتون وعليها طبقة من شرائح الليمون، ثم طبقه من الفلفل الأحمر ونقوم بتكرار تلك الخطوة حتى تنفذ كمية الزيتون.

الخطوة الأخيرة نقوم فيها بالضغط على الزيتون لتفريغ أي هواء موجود فيه ومن ثم نضيف محلول الملح السابق وتحضيره، وفي أعلى الوعاء نقوم بإضافة ربع كوب من زيت الطعام، والثوم ويغلق البرطمان ويوضع في مكان جيد التهوية بدون فتحه إلا بعد مرور 15 يوم على الأقل

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