جدل كبير حول طالب يجيب على السؤال بطريقة صدمت الجميع …ورد فعل المصحح سيذهلك .. اعرف التفاصيل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - انتشرت في الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي صورة يتضح فيها إجابة طالب وتسببت هذه الإجابة في إثارة جدلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، حيث أنه قام بالإجابة على السؤال بطريقة أصابت الجميع بالذهول كما أن المصحح كان في حالة من الصدمة، حيث أن المدرس قام بوضع سؤال للطلاب في الامتحان وقام طالب بوضع إجابة السؤال بطريقة جعلت الجميع في حالة من الإندهاش لأن إجابته تدل على مدى خُلق هذا الطالب واستشعار مدى قربه من الله تعالى.

إجابة الطالب لسؤال الامتحان

حيث جاء خلال أحد أسئلة الامتحان أعرب الجمل التالية والتي تحتها خط: “خلق الإنسان من عجل“، و من خلال ورقة الإجابة المتداولة قام الطالب بالاعراب ” خلق : فعل ماضى لم يُسمى فاعله (لن أكتب مبنى للمجهول تأدبا مع الله عز و جل)، وهذه الإجابة تم تداولها بشكل كبير بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي لأنها توضح مدى الأدب والأخلاق الجميلة التي يتحلى بها هذا الطالب، كما يؤكدون على أن التربية الجيدة والأخلاق النبيلة التي يقوم بها الآباء والأمهات بغرسها في أبنائهم منذ الصغر لها دور كبير في أن يكون الطفل صالحاً في المجتمع.

تعليق المعلم على إجابة الطالب

قام المعلم بتصحيح إجابة الطالب الطالب وكتب على إجابته “بارك الله فى أدبك وعلمك… أحسنت”، على الرغم من أن الإجابة التي كتبها الطالب في الامتحان دراسياً ليست هي الصحيحة، إلا أن المعلم قد انبهر بتلك الإجابة وبتفكير الطالب العقلاني الذي يوضح أن الطالب استحى أن يكتب أن لفظ الجلالة (مبني للمجهول)، وقام بإعطاء الطالب الطالب الدرجة الكاملة فى الامتحان وهي 20 درجة.

رد فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي

تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى مع الصورة المنتشرة ونالت استحسانهم وكانت ردودهم بين مدح للطالب وبين مدح لوالديه وهذه بعض تعليقات رواد مواقع التواصل الإجتماعي:

– “أم وأب أحسنوا تربيتة ابنهم فعلا لقد تعلم الطفل في سن مبكرة كيف يكون الإنسان مؤدبا مع الله عزّ وجل”.

– وعلق الآخر ” نعم التربيه بارك الله في كاتبها ووالديه ومن صورها ورفعها ليقتدي بها من مثله”.

– و دوّن الأخير” سيكون لك مستقبلا رائعا وفقك الله ورعاك وانت تستحق كلمة استاذ وتعلمنا ونتعلم منك درسا في الإيمان والأخلاق”.