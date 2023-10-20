«كارثة بكل المقاييس».. 6 أنواع من السمك احذر منها هتموتك بالبطئ ماتشتريهاش تاني أبدا .. إزاي عايشين ومنعرفش!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يُعتبر السمك من الوجبات المحببة للجميع، سواء كانوا كبارًا أم صغارًا، فهو يتميز بنكهته الشهية وقيمته الغذائية العالية يحتوي السمك على مكونات مثل الكالسيوم والفوسفور، بالإضافة إلى العديد من العناصر الغذائية الأخرى المفيدة يمكن تحضير السمك بعدة طرق مختلفة، ويتمتع بتنوع كبير من الأنواع، وجميعها لذيذة ومفيدة، لكن هناك بعض الأنواع التي يجب تجنبها لأنها تعتبر سامة، سنتعرف على هذه الأنواع في الفقرات التالية.

انواع السمك السام

السمكة القط هي من بين الأنواع السامة للأسماك، وتتميز بمظهر يشبه الحمار الوحشي وخطوط عريضة على جسمها، وتحتوي على كمية من السم في زعانفها، لذا يجب تجنب شرائها بشكل كامل.

سمكة الأسد هي من الأسماك الخطرة بسبب احتوائها على كمية عالية من السم. سمكة الدجاج تُعتبر أيضًا سامة، حيث يوجد السم في عظمة الظهر. سمكة البقرة هي من الأسماك التي يجب تجنبها بسبب احتوائها على نسبة عالية من الدهون في زعانفها وذيلها.

لذا يجب تجنب شراء هذه الانواع أو تناولها تمامًا.

انواع اخرى من السمك السام