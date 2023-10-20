قريباً إضافة خانة التبرع بالأعضاء البشرية….قرار صادم بشأن إضافة خانة التبرع بالأعضاء البشرية إلى بطاقة الرقم القومي ورخصة القيادة!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في ظل الظروف المتغيرة التي نعيشها اليوم فقد تشهد الفترة المقبلة عدد من التعديلات الهامة التي سوف يتم القيام بها بشأن بطاقة الرقم القومي ورخصة القيادة، ويأتي ذلك بخصوص إضافة خانة جديدة خاصة برغبة الفرد بالتبرع بالأعضاء البشرية الخاصة به من عدم موافقته، ويأتي وذلك الأمر في إطار تفعيل قانون زرع الأعضاء البشرية والذي حمل رقم 5 لسنة 2010، حيث تنص تلك المادة رقم 8 من اللائحة التنفيذية للقانون على أن يكون التبرع بالأعضاء البشرية من خلال ورقة رسمية معتمدة من قبل اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية وهي التي يتم الحصول عليها بشكل فوري، ومن خلالها سيكون هناك كارت توصية صادر من قبل هذه اللجنة.

حقيقة إضافة خانة التبرع إلى بطاقة الرقم القومي

أوضح الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب، عن كافة التفاصيل الخاصة بإضافة خانة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة في بطاقة الرقم القومي ورخصة القيادة وهو الأمر الذي سيتم فرضه بشكل إجباري على جميع المواطنين في داخل مصر، وأن ذلك سوف يتم في أوقات معينة سوف يتم تعيينها بعد ذلك من أجل حسم رغبة المواطنين من التبرع بالأعضاء البشرية من عدمه بحسب الرغبة، بجانب ذلك فقد كشف الدكتور أشرف حاتم، من خلال تصريحات صحفية، أن هناك تنسيق كامل بين لجنة الصحة ووزارتي الصحة والسكان ووزارة الداخلية المصرية، وذلك من أجل إضافة خانة جديدة خاصة بالتبرع بالأعضاء البشرية داخل بطاقة الرقم القومي، ورخصة القيادة في خلال الفترة المقبلة، وقد ظهرت وعود من قبل الجهات التنفيذية بتفعيل ذلك القرار في القريب العاجل، وأنه سيتم إضافة خانة التبرع بالأعضاء إلى بطاقة الرقم القومي ورخصة القيادة عند استخراجها أو القيام بتجديدها ولن يتم إجبار المواطنين على الذهاب الى السجل المدني أو أقسام المرور لتفعيل هذه الخانة بل سيتم الانتظار حتى موعد تجديد البطاقة.