دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هذا البهار يعالج القولون ويخلصك من مرض يقتلك ببطئ..تفاصيل., تحدث أستاذ ودكتور سعودي شهير، عن مشروب يقلل تهيج القولون العصبي والتغيرات الهضمية، والتخمة وعسر الهضم والإمساك. وقال الأستاذ الدكتور فهد الخضيري : “عندما تشعر بتغيرات هضمية وارتباك أو اضطراب وتهيّج قولون عصبي ( أو تخمة، وعسر هضم وإمساك … الخ) “.وأضاف في تدوينة على حسابه بموقع تويتر، رصدها “المشهد اليمني” : “لازم تصنع لك مشروب أعشاب دافئة بالليمون، أو عصير برتقال باللب والألياف والليمون ، أو أي مشروب حار (أو شاي أخضر) تضيف إليه ليمون وقرفة وبابونج أو أي أعشاب وقليل من الكمون المطحون والكركم

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