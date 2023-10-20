دوت الخليج - كتب احمد صلاح - اكتشفي سرّ التخلص من البقع الداكنة بسهولة وفعالية مع مزيج الليمون والكركم,

ظهور البقع الداكنة على البشرة ليس مرتبطًا بالعمر، بل يمكن أن يكون لعدة أسباب أخرى مثل بقايا حب الشباب أو البقع الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس. وفقًا لما ورد في موقع “ستايل كريز”، سأقدم لك في هذا المقال بعض المكونات البسيطة المتواجدة في منزلك للتخلص من البقع الداكنة باستخدام عصير الليمون والكركم.

الكركم هو مكون يعمل على تحسين حالة البشرة ويساعد في التخلص من أي بقع على الجلد بفضل قدرته الكبيرة على تفتيح البشرة وكونه مضادًا قويًا للأكسدة.

لتحضير خليط الكركم والليمون، ستحتاج إلى:

ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

ملعقة كبيرة من الحليب

قومي بمزج جميع المكونات معًا حتى تحصلي على عجينة خفيفة يمكن وضعها بسهولة على البشرة. ضعي العجينة على البقع الداكنة واتركيها حتى تجف لمدة 10 دقائق. يمكنك تكرار هذه الخطوة مرة أو مرتين في الأسبوع.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام زيت جوز الهند وعصير الليمون للتخلص من البقع الداكنة. يعمل زيت جوز الهند على تفتيح البشرة وترطيبها بفضل مضادات الأكسدة الموجودة فيه. لتحضير هذا الخليط، ستحتاج إلى:

2 قطرات من زيت جوز الهند

2 قطرات من عصير الليمون

قومي بمزج المكونات في وعاء مناسب ثم قومي بتدليك المنطقة المصابة بالبقع الداكنة بالخليط. اتركيه لمدة 20-25 دقيقة ثم اشطفي بشرتك.

أيضًا، يمكنك استخدام خل التفاح وعصير الليمون للتخلص من البقع الداكنة. يحتوي خل التفاح على مضادات الأكسدة التي تساعد في تفتيح البشرة. لتحضير هذا الخليط، ستحتاج إلى:

يمكن أن يساعد خل التفاح وعصير الليمون في التخلص من البقع الداكنة لاحتوائهم على خصائص عالية مضادة للأكسدة وتساعد في تفتيح الجلد. يمكنك استخدام هذه المكونات لتحضير مزيج منزلي بسيط للتخلص من البقع الداكنة.

احضري نصف ملعقة صغيرة من خل التفاح ونصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون. قومي بخلطهما مع ملعقة كبيرة من الماء. ثم قومي بغمس كرة قطن في الخليط وضعيها على الأماكن الداكنة على الجلد. اتركيه لمدة 8-10 دقائق ثم اشطفيه بالماء الفاتر. يمكنك تكرار هذه العملية مرتين في اليوم للحصول على أفضل النتائج.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام عصير البقدونس والليمون لتفتيح البقع الداكنة على الجلد. قومي بوضع كوب من البقدونس المفروم في وعاء وأضيفي إليه 2 أكواب من الماء. قومي بغلي الخليط ثم قومي بتركه يبرد. بعد أن يبرد، قومي بإضافة ملعقة كبيرة من عصير الليمون. ضعي الخليط في زجاجة رذاذ ورشيه على البقع الداكنة على الجلد. اتركيه لمدة 15-20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر. يمكنك استخدام هذا العلاج مرتين في اليوم لتحقيق أفضل النتائج.