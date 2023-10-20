اذا شممت هذه الرائحة فهناك ثعبان في البيت…علامات وجود الثعبان في المنزل وطريقة حماية منزلك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من الأمور التي تسبب الرعب والذعر في أي منزل هي وجود ثعبان بداخل هذا المنزل، وخصوصاً إذا تفاجئت بوجوده، لذا يبحث الكثير من الناس عن أفضل طرق الحماية اللازمة لتفادي دخول هذه الزواحف المتوحشة في البيت، ولكن لوجود مثل هذه الزواحف علامات تؤكد وجوده داخل البيت، وهذا ما سوف نتناوله خلال هذا المقال، فبطبيعة الحال فإن الثعابين يكثر وجودها في أماكن معينة،فهي تحتاج إلى الأماكن المظلمة والأكثر برودة، فهي تسعى دائماً إلى حماية نفسها من كل ما يهددها فهي تبتعد تماماً عن الحيوانات المفترسة، بالإضافة إلى أنها تحتاج ان تكون قريبة من مصدر غذائها.

أماكن انتشار الثعابين بالمنزل

وقد أوضح خبراء الحياة البرية أن أغلب الأماكن التي يفضل الثعبان أن يتواجد بها توجد في الطابق الأرضي بالمنزل، لذا يجب أخذ الحذر لكل من يسكن في الطوابق الأرضية، لأنها أماكن اختفاء الثعابين مع الأخذ في الاعتبار عدم ترك أي مكان بدون ترتيب وبدون إضاءة فلا بد من القيام ببعض الضوضاء حتى لا تسمح للثعابين بأن تجد مكان للراحة في منز، ويؤكد الخبراء على أنه يجب دائماً تفتيش أصحاب المنازل للطوابق الأرضية إذا كان يوجد شك بوجود ثعابين، لأنها من الأماكن المفضلة لجميع الزواحف والثعابين والسحالي، وتنتشر الثعابين بكثرة في هذه الأماكن أسفل السرير، الحمامات وغرف النوم وهي من الأكثر الأماكن التي يختبئ بها الثعبان، ولذلك يجب عدم ترك أي بقايا طعام خارج الثلاجة أو المبرد وضرورة تنظيف المنزل بشكل دوري، وتقليم النباتات وعدم توفير أي فرصة أو أي ظروف مناسبة لوجود الثعابين.