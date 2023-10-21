«سر الحصول على شعر ناعم » … وصفة سحرية باستخدام زيت الزيتون والزبادى مع القرنفل للحصول على شعر ناعم كالحرير

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - العديد من النساء يولين اهتماماً كبيراً لعناية ببشرتهن، والعديد منهن يعتنين بإقامة روتين يومي مُخصص للعناية بالبشرة بهدف تحقيق بشرة نضرة وخالية من الشوائب والأتربة يُولى اهتمام خاص أيضًا للمناطق الحساسة، حيث يُبحثن عن وسائل طبيعية لتفتيح تلك المناطق شعر المرأة أيضًا يعتبر جزءًا مهمًا من جمالها، ولذلك، يمكن للسيدات الحصول على خلطات تحتوي على الفيتامينات والكولاجين لتجديد خلايا البشرة.
وصفة رائعة للشعر
يمكنك استخدام زيت الزيتون والزبادي مع بعض المكونات الأخرى للحصول على شعر ناعم وصحي.
المكونات:
- زيت الزيتون: 2-3 ملاعق كبيرة، حسب طول شعرك.
- زبادي طبيعي: 1/2 كوب.
- عسل نحل طبيعي: 1-2 ملعقة صغيرة.
- عصير ليمونة واحدة.
- بضع قطرات من زيت اللافندر الأساسي (اختياري).
- 3-4 حبات من القرنفل.
التعليمات
- قم بسحق القرنفل بواسطة مدق أو مطحنة صغيرة حتى تحصل على مسحوق قرنفل ناعم.في وعاء، قومي بمزج الزيت الزيتون والزبادي والقرنفل جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس.
- قومي بإضافة عسل النحل وعصير الليمون وامزجي المكونات معًا.
- إذا كنت تستخدم زيت اللافندر الأساسي، فأضيفي بضع قطرات إلى الخليط وامزجيه جيدًا.
- قومي بتطبيق الخليط على شعر نظيف وجاف يمكنك استخدام فرشاة لتوزيعه بالتساوي.
- ضعي قبعة دش أو قناع دش على رأسك للمساعدة في تعزيز تأثير العلاج.
- اتركي القناع على شعرك لمدة 30-60 دقيقة.
- بعد انقضاء الوقت المحدد، اشطفي شعرك جيدًا بالماء الفاتر وامنحي اهتماما خاصا لضمان إزالة الخليط بشكل جيد.
- بعد ذلك، اغسلي شعرك بالشامبو والبلسم كالمعتاد.
- يمكنك استخدام هذا القناع مرة واحدة في الأسبوع لتحقيق أفضل النتائج ستجد أن شعرك سيصبح أكثر نعومة ولمعان بفضل زيت الزيتون والزبادي، وعسل النحل سيساعد في ترطيب شعرك، وعصير الليمون سيعزز التلميع الزيت اللافندر الأساسي يمكن أن يساعد في تهدئة فروة الرأس وتعزيز صحة فروة الرأس.
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