«سر الحصول على شعر ناعم » … وصفة سحرية باستخدام زيت الزيتون والزبادى مع القرنفل للحصول على شعر ناعم كالحرير

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - العديد من النساء يولين اهتماماً كبيراً لعناية ببشرتهن، والعديد منهن يعتنين بإقامة روتين يومي مُخصص للعناية بالبشرة بهدف تحقيق بشرة نضرة وخالية من الشوائب والأتربة يُولى اهتمام خاص أيضًا للمناطق الحساسة، حيث يُبحثن عن وسائل طبيعية لتفتيح تلك المناطق شعر المرأة أيضًا يعتبر جزءًا مهمًا من جمالها، ولذلك، يمكن للسيدات الحصول على خلطات تحتوي على الفيتامينات والكولاجين لتجديد خلايا البشرة.

وصفة رائعة للشعر

يمكنك استخدام زيت الزيتون والزبادي مع بعض المكونات الأخرى للحصول على شعر ناعم وصحي.

المكونات:

زيت الزيتون: 2-3 ملاعق كبيرة، حسب طول شعرك .

زبادي طبيعي: 1/2 كوب .

عسل نحل طبيعي: 1-2 ملعقة صغيرة .

عصير ليمونة واحدة .

بضع قطرات من زيت اللافندر الأساسي (اختياري ).

3-4 حبات من القرنفل.

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