ضاعت حياتنا بنحطه في مكان غلط !! .. الاماكن الصحيحة التي يتم وضع الروتر بها .. جربي الأماكن وستنبهر بسرعة النت!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في هذا الوقت الذي اصبح فيه الانترنت جزء اساسي في حياتنا اليومية ، وقيام العديد منا باستخدامه بشكل يومي ، قام الجميع بامتلاك جهاز الواي فاي الذي يمنحنا السهولة في استخدام الانترنت والقدرة علي الاتصال في اي وقت في اطار تواجدنا في مكان قريب ، ولكن وجد العديد منا بعض المشاكل في صعوبة الاتصال بشكل مستمر وعدم انضباط الشبكة وضعف الاتصال ، فعند اللجوء الي الفني لا يكون هناك مشاكل يمكن حلها ، وتكون السبب الرئيسي ه المكان الذي يتم وضع الراوتر به .

اماكن وضع الراوتر حتى تحصل على اشارة قوية

حدد المكان الأنسب حتى تستقبل أقوى اشارة انترنت، وكذلك حتى تبتعد عن انقطاع إشارة الإنترنت أو نقصها، كما أعلن علماء التكنولوجيا أن المنطقة المناسبة لجهاز راوتر الإنترنت في مكان مرتفع داخل المنزل حتى تستقبل أقوى إشارة وأعلى نقطة، وذلك حتى تحصل على موجات الإنترنت خاصة صادرة من القمر الصناعي، وأيضًا يجب وضع جهاز الراوتر في منطقة مبتعدة عن أي معدن للابتعاد عن تفريق الأشعة عن جهاز الراوتر الناتج عن المعادن.

ما هي أسباب انقطاع الإنترنت بصفة متكررة؟

العديد من الناس يعاني من عاقبة عجز شبكة الإنترنت السريعة، ويعود ذلك إلى مجموعة من الأسباب المتنوعة يجب التعرف عليها:

يعتبر من أسباب توقف الإنترنت بصورة متكررة من الأعطال الفنية لجهاز الراوتر، والتي يجهلها الكثير ويظن البعض أن العطل الأساسي من شركة الإنترنت، ولذلك يجب صيانته بواسطة فني متخصص، كما أن هناك بعض أسلاك الراوتر قد تكون ضعيفة، ولذلك عليك بتحديد الأسلاك الخاصة بالموجات المتعلقة بالإنترنت.