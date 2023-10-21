“هتموتي العيال بإيديك”…أخطاء كارثية ترتكبها الأمهات عند سلق البيض.. خلي بالك وأوعى تعملى كدة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يُعد تناول البيض أمرًا شائعًا بسبب فوائته الصحية الكبيرة، ولكن العديد من الأشخاص يقعون في بعض الأخطاء أثناء سلق البيض، مما يمكن أن يؤدي إلى آثار سلبية على صحتهم ولذلك، يجب عليكم التعرف على الطريقة الأمثل لتحضير البيض وتجنب الأخطاء التي يمكن أن تكون ضارة للصحة، واليوم سنستعرض هذا الموضوع في هذا المقال.

ما هي الأساليب الخاطئة والخطيرة أثناء سلق البيض؟

من بين الأخطاء الخطيرة التي يمكن أن تؤثر على صحتك عند تناول البيض هي عدم تركه على النار لفترة كافية لينضج تمامًا وعندما لا يتم نضج البيض بشكل كامل، يمكن أن يظل صفار البيض غير مكتمل النضج، وهذا يشكل خطرًا كبيرًا على صحتك، حيث يمكن أن يؤدي إلى تسمم غذائي بعد تناوله، لذلك، يُوصى بأن تسلق البيض لمدة كافية حتى ينضج تمامًا لتجنب أي مخاطر صحية.

أفضل طريقة لسلق البيض بشكل صحي

للاستفادة الكاملة من البيض وتجنب المخاطر المحتملة، يجب اتباع بعض الخطوات الصحيحة عند سلق البيض، وتشمل هذه الخطوات:

1. وضع كمية مناسبة من المياه في الوعاء المخصص لسلق البيض.

2. قم بوضع البيض بحذر داخل الماء دون تكسيره.

3. اترك البيض يغلي لمدة لا تقل عن 10 دقائق ولا تزيد عن 30 دقيقة.