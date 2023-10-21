دوت الخليج - كتب احمد صلاح - سم قاتل .. العالم سيحرم من أكل الرمان شاهد كيف يصبح الرمان سبب هلاكنا,

الفواكه اللذيذه والمفضله عند العديد من الأفراد هي الرمان حيث انه من الفواكه الصيفية التي تكثر في هذه الأيام وله العديد من الفوائد الصحية ويحتوي على الكثير من العناصر والفيتامينات الهامة واللازمة للجسم وأثبتت بعض الدراسات أن تناول الرمان بطرق خاطئة يمكن ان يسبب العديد من الامراض الصحيه ويصبح من الفواكه الخطرة على الصحة لذلك يجب أن ينتبه جميع الافراد الى اضرار الرمان التي يحذر منها الأخصائي

. ان الافراد في تناول الرمان يؤدي إلى انخفاض حذف ضغط الدم و يسبب أزمات قلبية وسكتات دماغية يمكن أن تؤدي الى الوفاة في الحال حيث ان الاكثار من اكل الرمان يسبب العديد من الأمراض للجهاز الهضمي مثل اضطرابات في المعدة أو حدوث عسر هضم او اسهال او امساك حيث انه يحتوي على حبيبات كثيره وصغيره الحجم وبالتالي يصعب حضنها ويحتوي على بذور خشنة تمركز في المعدة مما يؤدي إلى حدوث آلام في البطن.

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الأشخاص لا يقوم بغسل الرمان عند تناوله لانه يظن انه يتخلص من القشرة تماما ولكن هناك بعض الأضرار التي يمكن أن تحدث نتيجة لهذه الطريقة الخطيئة وهي انك تلامس القشرة التي تحتوي على العديد من البكتيريا والمواد الضارة والمبيدات الحشرية التي يمكن ان تصل الى المعدة بطريقة الخطأ عن طريق يدك او عن طريق الرمان او بتناول أجزاء صغيرة من قشر الرمان فان ذلك يسبب لك العديد من المشكلات سم قاتل .. العالم سيحرم من أكل الرمان شاهد كيف يصبح الرمان سبب هلاكنا