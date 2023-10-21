“بخمسة جنية بس هتعمليها أحسن من الجاهزة”..طريقة جهنمية لعمل الجبنة الرومي في المنزل…جربيهادلوقتي قبل أي حد وهتدعيلي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الجبن هو منتج غذائي يعتمد على تخمير الحليب وتكثيفه، وقد كان يشكل جزءًا أساسيًا من تغذية البشر لآلاف السنين، فالجبن يتميز بتنوعه الكبير من حيث الأصناف والنكهات، ويُنتج في جميع أنحاء العالم باستخدام مصادر متنوعة للحليب، بما في ذلك حليب البقر والماعز والأغنام وحتى حليب الإبل وتتأثر عملية إنتاج الجبن بالعوامل الثقافية المحلية، والتي تلعب دورًا مهمًا في تحديد الطريقة التي يُنتج بها الجبن والنكهات التي يضاف إليه.
طريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل
المكونات:
– كوب حليب كامل الدسم (250 مل)
– ملعقة كبيرة خل (يمكن استخدام خل التفاح)
– ملح حسب الذوق
– مكونات اختيارية لتبخير الجبنة مثل الفلفل الأسود المدخن أو الفلفل الأحمر المدخن (اختياري)
طريقة التحضير:
1. اسكب الحليب في وعاء صغير وضعه على نار متوسطة. سخن الحليب حتى يصبح ساخنًا، لكن لا تدعه يغلي.
2. بينما الحليب ساخن، أضف ملعقة كبيرة من الخل (يفضل استخدام خل التفاح)؛ هذه الخطوة تساعد في تخثر الحليب.
3. اترك الحليب والخل دون تحريك لمدة 5-10 دقائق. ستبدأ الجبنة في التكاثف والتخثر.
4. استخدم مصفاة أو منخل للضغط على الجبنة المتكاثفة برفق لفصل الجبنة عن السائل.
5. إذا كنت ترغب في إضفاء نكهة مدخنة على الجبنة، يمكنك تبخيرها بإضافة الفلفل الأسود المدخن أو الفلفل الأحمر المدخن حسب الذوق، يمكنك أيضًا تخصيص النكهات حسب تفضيلاتك.
6. ضع الجبنة في وعاء محكم الإغلاق واتركها تبرد في الثلاجة لعدة ساعات على الأقل حتى تتماسك.
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