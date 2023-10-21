«معلومة ميعرفهاش غير 2% فقط » … بعض العلامات التى تشير الى وجود البق بالمنزل + طرق فعالة للتخلص منه نهائيا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البق الفراش، المعروف أيضًا باسم القمل الفراش، هو حشرة صغيرة تعيش بشكل رئيسي في الفراش وتتغذى على دم الإنسان والحيوانات يُعتبر البق الفراش من الآفات الضارة التي تسبب الكثير من الإزعاج والمشاكل الصحية، تعتبر بق الفراش من الحشرات الليلية وتتغذى على دم الإنسان والحيوان، يُعرف أيضًا بالعقارب الفراش أو البق الأسري، وهو واحد من أشهر الآفات التي تؤثر على البيئة المنزلية. علامات تشير الى وجود البق بالمنزل البق في الفراش: يمكن أن يكون بق الفراش موجودًا في ملاءات الفراش والأسرة وفي الفجوات والشقوق بالأثاث قد تجد أيضًا بق الفراش في الملابس السريرية والأغطية .

بقايا جلدية: يمكن العثور على بقايا جلدية متساقطة من بق الفراش بالقرب من مواقع وجودهم هذه البقايا تشبه بشكل عام جلد البق .

البيض والبيوض: تُضع بق الفراش البيض في أماكن مختلفة مثل الفراش والأثاث تبدو بيوض البق كبقع صغيرة بيضاء أو شفافة .

رائحة غريبة: في بعض الحالات، قد تشم رائحة غريبة في الغرفة الخاصة بك عند وجود بق الفراش بكميات كبيرة. بعض الطرق للتخلص من البق البيكربونات والملح: قم بمزج كوب من البيكربونات مع نصف كوب من الملح .

رشي هذا الخليط في الزوايا والفجوات حيث تشتبه في وجود البق .

اتركيه لبضع ساعات ثم امسحيه ونظفي المنطقة بمكنسة كهربائية. الزيوت العطرية: قطرات قليلة من الزيوت العطرية مثل زيت النعناع أو زيت اللافندر يمكن أن تساعد في صنع رذاذ طبيعي للرش حيث تشتبه في وجود البق .

رشي الزيت على السطوح وفي الزوايا بانتظام. الفراغ: استخدمي مكنسة كهربائية قوية لشفط البق وبيضهم من السجاد والمفروشات .

تأكدي من التخلص من أكياس الغبار بشكل منتظم. فرز الملابس: قبل غسيل الملابس، قومي بفرزها لمنع انتقال البق من قطعة إلى أخرى .

استخدم أكياس قماشية لفرز الملابس المصابة واحتفظي بها منفصلة.

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