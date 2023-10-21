«وفرى فلوسك هتعمليها في البيت بسهولة » … طريقة جهنمية لعمل الجبنة الرومي في المنزل بمكونات سهلة وبدون تكلفة …جربي بنفسك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الجبن هو منتج غذائي يعتمد على تخمير الحليب وتكثيفه، وهو جزء مهم من تغذية البشر منذ آلاف السنين يتميز الجبن بتنوعه الكبير من حيث الأصناف والنكهات، حيث يُنتج في مختلف أنحاء العالم باستخدام مصادر مختلفة للحليب، مثل حليب البقر والماعز والأغنام، وحتى حليب الإبل والإتجاهات الثقافية المحلية تلعب دورًا كبيرًا في تحديد الطريقة التي يُنتج بها الجبن والنكهات التي يضاف إليه، عملية إنتاج الجبن تشمل مراحل عديدة، بدءًا من استخدام الحليب الطازج أو المبستر (الحليب الذي تعالجه حراريًا للقضاء على البكتيريا الضارة) وانتهاءً بنضوجه في ظروف معينة.

طريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل

المكونات:

كوب حليب كامل الدسم (250 مل )

ملعقة كبيرة خل (مثل خل التفاح )

ملح حسب الذوق

مكونات اختيارية لتبخير الجبنة مثل الفلفل الأسود المدخن أو الفلفل الأحمر المدخن (اختياري)

طريقة التحضير

اسكب الحليب في وعاء صغير وضعه على نار متوسطة. قم بتسخين الحليب حتى يصبح ساخنًا، ولكن لا تدعه يغلي عندما يصل الحليب إلى درجة الحرارة المناسبة، قم بإزالته عن النار. بينما الحليب لا يزال ساخنًا، أضف ملعقة كبيرة من الخل (خل التفاح مفضل) هذا الخطوة تساعد في تخثر الحليب. اترك الحليب والخل دون تحريك لمدة 5-10 دقائق ستبدأ الجبنة في التكاثف والتخثر. اضغط الجبنة المتكاثفة برفق بواسطة مصفاة أو قم بصبها في منخل لفصل الجبنة عن مركبات اللبن السائلة (المصل) يمكنك الاحتفاظ بالمصل إذا كنت ترغب في استخدامه في وصفات أخرى. إذا كنت ترغب في إضفاء نكهة مدخنة على الجبنة، يمكنك تبخيرها بإضافة الفلفل الأسود المدخن أو الفلفل الأحمر المدخن حسب الذوق يمكنك أيضًا تخصيص النكهات حسب تفضيلاتك. ضع الجبنة في وعاء مغطى واتركها تبرد في الثلاجة لمدة عدة ساعات على الأقل حتى تتماسك.

الجبنة الرومي المحلية الصنع جاهزة للتقديم يمكنك تخصيصها بإضافة أي نكهات إضافية تفضلها، مثل الأعشاب الطازجة أو الفلفل الأسود المدخن أو الثوم.