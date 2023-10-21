«ياريتنا عرفنا المكون ده من زمان» … مكون سحري يتم إضافته لماء سلق المكرونة لمنعها من الالتصاق …والنتيجة مذهلة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - المكرونة هي واحدة من أكثر أنواع الأطعمة شيوعًا وشهرة في العالم إنها نوع من الأطعمة المصنوعة من العجين، والتي تتكون عادة من مزيج من الدقيق والماء المكرونة تعتبر جزءًا أساسيًا من العديد من الثقافات الغذائية حول العالم وتأتي في مجموعة متنوعة من الأشكال والأحجام والأنواع، تاريخياً، تعتبر المكرونة من الأطعمة القديمة جداً، وهي مشهورة بشكل خاص في الثقافة الإيطالية يُعتقد أن المكرونة قد تمت صناعتها لأول مرة في الصين منذ آلاف السنين، ومن ثم انتشرت إلى أوروبا وبقية أنحاء العالم عبر الحرفيين والتجار اليوم، تتوفر المكرونة في أشكال متنوعة، بما في ذلك المكرونة الطويلة مثل السباغيتي واللازانيا، والمكرونة القصيرة مثل المعكرونة والبيني. ماذا يحدث عند إضافة الزيت اثناء سلق المكرونة؟! منع الالتصاق: يمكن أن يساعد الزيت في منع المكرونة من الالتصاق ببعضها البعض أثناء السلق هذا يمكن أن يساعد في الحفاظ على المكرونة منفصلة وقطعها بشكل جيد .

تجانس النكهة: يمكن أن يضيف الزيت نكهة خفيفة إلى المكرونة ويساعد في تجانس التوزيع على الصوص بشكل أفضل .

إضافة دهن: يمكن أن يزيد الزيت من محتوى الدهون في المكرونة، مما يمكن أن يجعلها أكثر لذة لبعض الأشخاص. الطريقة الصحيحة لسلق المكرونة احضر وعاءًا كبيرًا واملأه بالماء. الكمية تعتمد على كمية المكرونة التي ترغب في سلقها عادةً ما يُستخدم 4-6 أكواب من الماء لكل 8 أونصات (227 جرام) من المكرونة .

ضع الوعاء على نار متوسطة إلى عالية واترك الماء حتى يبدأ في الغليان ثم قم بإضافة الزيت والملح.

قم بإضافة المكرونة إلى الماء المغلي.

اترك المكرونة تغلي وفقًا لتعليمات العبوة. عادةً ما تكون مدة السلق للمكرونة الجافة بين 8 إلى 12 دقيقة تقريبًا .

استخدم مصفاة لتصفية المكرونة من الماء .

يمكنك غسل المكرونة بالماء البارد إذا كنت ترغب في إيقاف عملية الطهي فورًا ومنع اتساخهاولكن ذلك غالبًا لا يكون ضروريًا.

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