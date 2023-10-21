«عشان متجيش تندم» … يا سعدكم يا هناكم يا اصحاب المعاشات قرار هيغير حياتكم …الف مبروك لمواليد 1980 وما بعدها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تفرغ العديد من الأفراد الذين تمت تأمينهم للقلق بشكل كبير بشأن قضايا تتعلق بمعاشاتهم، مثل سن التقاعد والتعديلات الجديدة في التشريعات المتعلقة بالمعاشات تم تقديم قانون جديد في ميدان التأمينات والمعاشات بهدف زيادة سن التقاعد نتيجة لأزمة مالية وقعت في نظام المعاشات مؤخرًا وبموجب هذا القانون، من المخطط زيادة سن التقاعد تدريجيًا حتى تصل إلى 65 سنة بحلول عام 2040 يُشجع جميع الأفراد المعنيين بمسألة المعاشات على متابعة أي تحديثات تطرأ خلال الفترة القادمة.

اعلان وزارة التضامن والمعاشات الأخير

بشأن الإعلان الأخير الصادر عن وزارة التضامن والمعاشات، أوضحت نفين قباح، وزيرة التضامن، أن هناك قرارًا بتنفيذ سياسة زيادة سن التقاعد حتى تصل إلى 65 سنة بحلول نهاية عام 2040 وتم تحديد نسبة المعاش عند 80% من متوسط الأجور نظرًا للعجز الكبير في أوضاع النظام التقاعدي نتيجة ارتفاع عدد المستفيدين لمعالجة هذا العجز، أقرت الوزارة قانونًا جديدًا خاص بميدان التأمينات والمعاشات.

ووفقًا لهذا القانون، سيتم زيادة سن التقاعد بمعدل سنوي خلال فترة خمس سنوات حتى تصل سن التقاعد القانونية إلى 65 سنة سيتم تطبيق هذا القانون على الأفراد الذين وُلدوا في عام 1980 وبعد ذلك حتى الوقت الحالي.

تهدف هذه الإجراءات إلى توفير مصادر مالية إضافية للدولة وتقليل الأزمة المالية بالإضافة إلى ذلك، تُظهر اهتمامًا حكوميًا بتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين بطريقة تحقق التوازن بين الإنتاجية ومصلحة المواطن في المقام الأول.