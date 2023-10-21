«قرار يسعد الملايين » … اخبار سارة لاصحاب المعاشات بعد صرف زيادة المعاش …هتقبض 2400 جنية ابسط يا عم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يظهر أن الحكومة المصرية تولي عناية كبيرة بدعم أصحاب المعاشات، وهذا مُبين جليًا في الخطوات الأخيرة التي اتخذها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أُعلن عن مجموعة من القرارات الهامة التي تهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة العالمية الأخيرة من بين هذه القرارات، تم الإعلان عن زيادات في المعاشات، مما يعكس الاهتمام البالغ بمعيشة أصحاب المعاشات ومحاولة مساعدتهم في التغلب على ارتفاع أسعار المعيشة، التركيز يتجه الآن نحو موعد صرف هذه الزيادة، ومن المتوقع أن يصل بعض أصحاب المعاشات إلى زيادة تصل إلى 2400 جنيه خلال شهر نوفمبر ندعوكم لمتابعتنا لمزيد من التفاصيل حول هذا الإجراء الهام الذي سيؤثر بشكل إيجابي على حياة الأشخاص المعاقين.

تفاصيل المنحة الاستثنائية

كان من المفترض صرف منحة استثنائية أو علاوة زيادة تكلفتها 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه لأصحاب المعاشات خلال شهر أكتوبر الحالي ومع ذلك، كان هذا يتطلب قرارًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي كان يجب أن يتم اعتماده من قبل مجلس النواب نتيجة لهذا التأجيل، تم تأجيل صرف المنحة التي كان من المقرر صرفها في أول أكتوبر إلى شهر نوفمبر بصورة رجعية، بموجب هذا القرار، سيحصل أصحاب المعاشات على مبلغ 600 جنيه لشهرين، أي مجموع 1200 جنيه ولكن هناك بعض الشروط التي يجب توفرها لتجميع المنحتين فإذا كان بإمكان الفرد جمع هذه المنحة مع معاش آخر، ستصل الزيادة الاستثنائية له إلى 2400 جنيه بالإضافة إلى معاشه الأساسي.

ما هي ضوابط الجمع بين المعاشين؟

الجمع بين معاشين:

يجوز لصاحب المعاش جمع دخله مع معاشه، شريطة أن يكون إجمالي الدخل والمعاش مجتمعين لا يزيدان عن الحد الأدنى المحدد للمعاش.

الأرملة:

المرأة الأرملة لها الحق في جمع معاشها الشخصي مع معاش زوجها المتوفي. يُعتبر هذا حقًا بموجب القانون نظرًا لأنها هي المستفيدة وفقًا لأحكام القانون.

رجل الحامل: