«للجنس الناعم » … وصفة بسيطة لصنع صابون الخيار الطبيعي والمنزلي وبتكلفة اقتصادية جدا …ومش هتصدقي نفسك من النتيجة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر تحقيق بشرة نضرة وجذابة خالية من الشوائب والتصبغات حلمًا لمعظم النساء والفتيات إنَّ الجمال والبريق هدف يسعى الكثيرون لتحقيقه، ولهذا السبب يتجهن دائمًا نحو البحث عن تركيبات وخلطات طبيعية فعالة للعناية ببشرتهن وأجسامهن، بهدف التخلص من الآلام والمشاكل التي يمكن أن تؤثر على صحة الجلد، واحدة من الوصفات الفعالة لتحقيق هذا الهدف هي وصفة الصابون المعتمدة على الخيار تُعتبر هذه الوصفة من بين أفضل الوصفات لتفتيح البشرة وتحقيق النضارة والجاذبية بأقل التكاليف. وصفة بسيطة لصنع صابون الخيار الطبيعي والمنزلي المكونات: قطعة كبيرة من الصابون النقي (صابون الغليسرين أو صابون العسل هما خيارين جيدين ).

1 خيار متوسط الحجم .

2-3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون الطبيعي .

1-2 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. طريقة التحضير: ابدأ بتقطيع الصابون إلى قطع صغيرة أو حبيبات .

قم بفرم الخيار جيدًا حتى يتحول إلى عصير .

اخلط الصابون المقطع مع عصير الخيار في وعاء زجاجي .

قم بإضافة عصير الليمون وزيت الزيتون إلى الخليط وامزجهم جيدًا حتى تحصل على مزيج متجانس. ما هي طريقة الاستخدام ؟! استخدم هذا الصابون للغسيل اليومي لبشرتك، سواء كانت الوجه أو الجسم .

دلكي الصابون بلطف على بشرتك بحركات دائرية .

اشطفي بشرتك جيدًا بالماء الفاتر. يعتبر هذا الصابون طبيعيًا ومفيدًا لتفتيح البشرة وتنظيفها لاحظي أن استخدام هذا الصابون بانتظام وباستمرار هو الطريقة الفعالة للحصول على النتائج المرجوة كما يُنصح دائمًا بإجراء اختبار حساسية على جزء صغير من الجلد قبل استخدام أي منتج جديد على البشرة للتأكد من عدم حدوث رد فعل سلبي.

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