«حتى لو كرشك قدامك مترين» … تناول كوب واحد من هذا المشروب السحري قبل النوم يمكن أن يساعد في حرق دهون البطن في غضون 3 ليالٍ فقط

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الكمون هو نبات عشبي ينتمي إلى عائلة الخيميائية (Apiaceae) والذي يُزرع بشكل رئيسي من أجل بذوره يُستخدم الكمون بشكل شائع في الطهي وفي صناعة الأدوية التقليدية في مختلف أنحاء العالم تعود أصول زراعة الكمون إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو جزء أساسي من مطبخ العديد من الثقافات، تتميز بذور الكمون بنكهة قوية ونكهة دافئة وحادة، وهي تُستخدم عادة لتعزيز النكهة في الأطعمة يمكن استخدامها بشكل كامل أو طحنها للحصول على توزيع نكهتها بشكل أفضل في الطعام يمكن استخدام الكمون في الأطباق المختلفة بما في ذلك اللحوم، الدجاج، الأرز، الحساء، والأطعمة النباتية كما يُستخدم في تحضير المشروبات مثل الشاي والعصائر. فوائد ماء الكمون لخسارة الوزن تسريع عملية الهضم: يُعتقد أن الكمون يحتوي على مركبات تساعد على تحسين عملية الهضم وتعزيز إنتاج الأنزيمات الهاضمة ذلك يمكن أن يساعد في تحسين امتصاص المغذيات وتقليل الانتفاخ والغازات .

تقليل الشهية: بعض الدراسات الصغيرة أشارت إلى أن ماء الكمون قد يساعد في تقليل الشهية يمكن أن يؤدي ذلك إلى تناول كميات أقل من الطعام وبالتالي إلى فقدان الوزن .

زيادة معدل الأيض: هناك اقتراحات بأن الكمون قد يزيد من معدل الأيض، مما يعني أن الجسم يحرق المزيد من السعرات الحرارية بشكل أكبر .

تخفيف الالتهابات: الكمون يحتوي على مركبات مضادة للالتهاب قد تساعد في تقليل الالتهابات في الجسم، والتي يمكن أن تكون مرتبطة بزيادة الوزن .

تحسين توازن السكر في الدم: يمكن أن يساعد استهلاك الكمون في تحسين توازن مستويات السكر في الدم، مما يقلل من الرغبة في تناول الطعام بشكل مفرط.

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