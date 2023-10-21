“اوعي جوزك هيطفش منك”.. تصرفات تجعل الزوج يبتعد عن زوجته تماماً ولا ينظر إليها… اعرفيها في الحال قبل فوات الأوان!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يحلم معظم الشباب بالإرتباط بشريكة الحياة التي تساعده في بناء أسرة سعيدة وحياة زوجية مترابطة مبنية على الحب والتفاهم، وعادةً ما يتطلع الشاب لما بعد الزواج بقضاء سهرات رومانسية مليئة بالشموع وجلسات السمر وتناول العشاء في أجواء جميلة وهادئة، ولكن قد لا تحدث كل تلك الأحلام وينصدم الزوج بالواقع المرير مما يتسبب ذلك في وقوع العديد من المشاكل الزوجية بين الزوجين التي قد تؤدي إلى الإنفصال وهدم الأسرة.

كيفية اختيار مواصفات شريكة الحياة

تعتمد الحياة الزوجية بشكل أساسي على المودة والرحمة بين الزوجين وتوافر روح من التغانم والتفاهم وكذلك التقارب الاجتماعي والثقافي مما يجعل الحياة بينهم ناجحة وسعيدة طوال الوقت، فمن الواجب اختيار الزوجة بمواصفات معينة أهمها أن تكون مؤهلة ديناً وخلقاً وتتسم بالتواضع والصدق وتأتمن سر زوجها مما يجعل العلاقة الزوجية بينهم من أنجح العلاقات.

أسباب تجعل الزوج يبتعد عن زوجته تماماً

هناك بعض المشكلات والتقلبات التي تتعرض لها الحياة الزوجية حيث توجد بعض الأسباب التي تجعل الزوج ينفر من زوجته ولا يقترب منها مما قد يتسبب في فشل العلاقة بينهما، ودعونا نتعرف معاً على بعض منها في النقاط التالية: