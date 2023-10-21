دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يحلم معظم الشباب بالإرتباط بشريكة الحياة التي تساعده في بناء أسرة سعيدة وحياة زوجية مترابطة مبنية على الحب والتفاهم، وعادةً ما يتطلع الشاب لما بعد الزواج بقضاء سهرات رومانسية مليئة بالشموع وجلسات السمر وتناول العشاء في أجواء جميلة وهادئة، ولكن قد لا تحدث كل تلك الأحلام وينصدم الزوج بالواقع المرير مما يتسبب ذلك في وقوع العديد من المشاكل الزوجية بين الزوجين التي قد تؤدي إلى الإنفصال وهدم الأسرة.
كيفية اختيار مواصفات شريكة الحياة
تعتمد الحياة الزوجية بشكل أساسي على المودة والرحمة بين الزوجين وتوافر روح من التغانم والتفاهم وكذلك التقارب الاجتماعي والثقافي مما يجعل الحياة بينهم ناجحة وسعيدة طوال الوقت، فمن الواجب اختيار الزوجة بمواصفات معينة أهمها أن تكون مؤهلة ديناً وخلقاً وتتسم بالتواضع والصدق وتأتمن سر زوجها مما يجعل العلاقة الزوجية بينهم من أنجح العلاقات.
أسباب تجعل الزوج يبتعد عن زوجته تماماً
هناك بعض المشكلات والتقلبات التي تتعرض لها الحياة الزوجية حيث توجد بعض الأسباب التي تجعل الزوج ينفر من زوجته ولا يقترب منها مما قد يتسبب في فشل العلاقة بينهما، ودعونا نتعرف معاً على بعض منها في النقاط التالية:
- الإحساس بالتقييد طول الوقت والشعور بالتقليل من شأنه والرغبة في التحكم في أمور الحياة بينهما.
- كثرة الشكوى من أمور الحياة حيث يكره الرجل العودة من العمل بعد يوم شاق وطويل ليجد زوجته كثيرة الشكوى والصراخ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “اوعي جوزك هيطفش منك”.. تصرفات تجعل الزوج يبتعد عن زوجته تماماً ولا ينظر إليها… اعرفيها في الحال قبل فوات الأوان!!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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