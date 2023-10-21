“معلومة صادمة لازم تعرفها”.. دراسات حديثة تؤكد الشعور بالنعاس خلال ساعات النهار دليل على الإصابة بمرض خطير ومميت.. خلي بالك واعرف قبل فوات الأوان!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أحياناً كثيرة ما نشعر بالاحساس بالكسل والرغبة في النوم أثناء فترات النهار ونظن أنه بسبب قلة النوم والسهر، ولكن هناك بعض الأطباء والمختصين ممن برهنوا ذلك بأنها قد تكون إشارة لللإصابة بمرض خطير في المستقبل، وقد قام الطبيب الروسي ديمتري موناخوف والمختص بأمراض الكبد بالإشارة إلى احساس الشخص بالنعاس خلال فترات النهار والشعور بالأرق ليلاً يمكن يكون علامة على وجود مشاكل مرضية في الكبد.

خطر الشعور بالنعاس أثناء فترات النهار

وقد أكمل الطبيب ديمتري حديثه في لقاء تليفزيوني أن ذلك الشعور يسمى “متلازمة الوهن النباتي” وهو معروف منذ سنوات بعيدة، وأعراضها تتلخص في الخمول والكسل والضعف الذي يظهر في الشعور بالنعاس ودليل قوي على وجود مشاكل صحية في وظائف الكبد، حيث يلعب الكبد دور رئيسي في عملية الهضم وطرد السموم من الجسم وقد يتأثر في أداء وظيفته عند إصابته بالفيروسات أو التعرض للسمنه المفرطة أو تناول الكحول وكل ذلك عوامل تؤدي إلى تلف الكبد.

علامات الإصابة بخلل في وظائف الكبد

هناك بعض الإشارات والعلامات التي يرسلها الجسم تشير إلى وجود اضطرابات في الكبد من بينها التالي: