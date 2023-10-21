دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أحياناً كثيرة ما نشعر بالاحساس بالكسل والرغبة في النوم أثناء فترات النهار ونظن أنه بسبب قلة النوم والسهر، ولكن هناك بعض الأطباء والمختصين ممن برهنوا ذلك بأنها قد تكون إشارة لللإصابة بمرض خطير في المستقبل، وقد قام الطبيب الروسي ديمتري موناخوف والمختص بأمراض الكبد بالإشارة إلى احساس الشخص بالنعاس خلال فترات النهار والشعور بالأرق ليلاً يمكن يكون علامة على وجود مشاكل مرضية في الكبد.
خطر الشعور بالنعاس أثناء فترات النهار
وقد أكمل الطبيب ديمتري حديثه في لقاء تليفزيوني أن ذلك الشعور يسمى “متلازمة الوهن النباتي” وهو معروف منذ سنوات بعيدة، وأعراضها تتلخص في الخمول والكسل والضعف الذي يظهر في الشعور بالنعاس ودليل قوي على وجود مشاكل صحية في وظائف الكبد، حيث يلعب الكبد دور رئيسي في عملية الهضم وطرد السموم من الجسم وقد يتأثر في أداء وظيفته عند إصابته بالفيروسات أو التعرض للسمنه المفرطة أو تناول الكحول وكل ذلك عوامل تؤدي إلى تلف الكبد.
علامات الإصابة بخلل في وظائف الكبد
هناك بعض الإشارات والعلامات التي يرسلها الجسم تشير إلى وجود اضطرابات في الكبد من بينها التالي:
- ميل لون البول للون الداكن.
- حدوث ورم في الساقين والكاحلين.
- التعرض للإصابة بالكدمات بكل سهولة.
- فقدان الشهية وعدم الرغبة في تناول الطعام.
- الاحساس الدائم بالخمول وقلة التركيز، مع الرغبة في النوم خلال فترة النهار وكذلك حدوث اضطرابات في النوم والأرق الشديد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “معلومة صادمة لازم تعرفها”.. دراسات حديثة تؤكد الشعور بالنعاس خلال ساعات النهار دليل على الإصابة بمرض خطير ومميت.. خلي بالك واعرف قبل فوات الأوان!!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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