“رجعي شبابك من تاني في لمح البصر”.. تناولي هذا النوع من المكسرات لتنظيم السكر وإعادة شبابك حتى لو عمرك فوق ال70 سنة…جربيها ومش هتستغني عنها طول عمرك!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر المكسرات من أكثر الأطعمة المفيدة والصحية حيث يفضل تناولها الصغار والكبار لما تمتاز به من طعم لذيذ ومذاق مميز بالإضافة إلى قيمتها الغذائية العالية التي تفيد الصحة والجسم، ورغم أنها وجبة صحية مفيدة إلا أن تناولها بشكل خاطئ قد يضر بالصحة فهناك بعض الأنواع المفيدة والبعض الآخر الذي قد يصيبك بالأمراض، لهذا دعونا نستعرض معكم فوائد تناول المكسرات وكيفية الإستفادة منها بشكل صحي ومفيد.

أهمية تناول الجوز لصحة البدن

يعد الجوز أو عين الجمل من أكثر أنواع المكسرات الغنية بالفيتامينات والمعادن حيث تحتوي على فيتامين ه والعديد من الدهون الصحية المفيدة لصحة وسلامة القلب، ولهذا ينصح خبراء التغذية لجعل الجوز أحد العناصر في نظامك الغذائي اليومي الذي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، بالإضافة إلى ذلك يحتوي على الأوميجا 3 الذي يساعد في رفع معدل السيروتونين في المخ مما يحمي من التعرض للإكتئاب، كما ثبت أيضاً أن الجوز غني بمضادات الأكسدة التي تقي الجسم من الأمراض السرطانية والقلبية وكذلك علامات الشيخوخة المبكرة.

أفضل أنواع المكسرات المفيدة للجسم

توجد العديد من الأنواع والأصناف المختلفة من المكسرات الموجودة في الأسواق ولكن يعتبر الفستق من أكثر الأنواع الصحية لاحتوائه على البروتين والألياف الصحية بنسبة كبيرة بالإضافة إلى غناه بالبوتاسيوم، كما يساعد الفستق في خفض مستويات الكوليسترول والجلوكوز في الدم مما يجعله مفيد لمرضى السكري وفعال أيضاً في التحكم في الوزن.