دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ضعي ملعقة واحدة من هذه الوصفة السحرية على الفازلين لتفتيح البشرة وشد التجاعيد للأبد!,

الفازلين لتفتيح البشرة الفوري، إن جمال وصفاء الوجه يدل على صحة المرء لذا فإن الكثير من السيدات والرجال أيضا يهتمون بشكل كبير ببشرتهم صافية ونضرة، لذلك فقد جئنا لكم اليوم وصفة رائعة ومميزة تساعدك في الحصول على بشرة رائعة وتفتيح فوري بعدة درجات، وسوف نتعرف على كيفية تنفيذها في ما يلي:

المكونات

حتى تتمكن من إعداد هذه الوصفة يجب عليك توفير نشا بمقدار ملعقة.

بالإضافة أيضا إلى توفير زيت زيتون بكمية ملعقتين.

بالإضافة إلى إحضار فازلين طبي بمقدار 1/4 ملعقة.

كما يجب أيضا توفير بشر نصف ليمونة.

طريقة التحضير

يجب عليك أولا إحضار وعاء صغير ثم تقوم بوضع بشر الليمون بداخله بالإضافة إلى زيت الزيتون.

ويتم تقليبهم جيدا ومن ثم يضاف إليهم النشا وأيضا الفازلين.

يتم تقليب الخليط حتى تحصل على قوام يشبه الكريم وتحفظ داخل عبوة جافة، تستخدم الوصفة كل ليلة قبل النوم وذلك من خلال وضعه على الوجه.

بالإضافة أيضا إلى أنه يمكنك تطبيقها على القدمين واليدين ومختلف أنحاء الجسم حيث يقوم هذا الكريم بتفتيح البشرة بشكل فعال جدا وفوري، كل ما عليك فعله هو التدليك لبضع دقائق حتى يقوم الجلد بامتصاص الكريم، ثم يترك حتى صباح اليوم التالي دون أن يتم غسله.

ويجب عليك تكرار هذه الطريقة والخطوات لمدة 3 أيام متواصلة حتى تحصل على النتائج المطلوبة وسوف تلاحظ وجود فرق شاسع في درجة لون بشرتك.

الكركم مع الفازلين

يمكن استخدام هذه الوصفة للحصول على نتائج فورية لبشرة رائعة خالية من أي شوائب وأفتح، وسوف نتعرف على المقادير وأيضا خطوات الإعداد فيما يلي:

المكونات

يجب عليك توفير فازلين طبي بمقدار 2 ملعقة كبيرة.

بالإضافة أيضا إلى توفير كركم بمقدار ملعقة واحدة كبيرة.

طريقة التحضير

في وعاء بلاستيك يوضع الكركم والفازلين معا ثم يتم تقليبها بشكل جيد حتى يمتزج.

بعد ذلك يتم غسل الوجه أو الكفين أو أي منطقة ترغب في فتحها باستخدام الماء الدافئ حتى يتم فتح المسام.

بعدها يتم تجفيفها برفق بمنشفة، ثم يتم توزيع الوصفة على البشرة مع الفرك لمدة تبلغ 5 دقائق.

بعد ذلك يتم ترك هذا الخليط على الجسم لمدة تبلغ ساعتين ثم يغسل بالماء الفاتر و الغسول المناسب في حالة استخدامه على الوجه.

وفي حالة استخدامه على الجسم يستخدم سائل الاستحمام، الجدير بالذكر أن هذه الوصفة يتم تكرارها مرتين في الأسبوع حتى تحصل على النتائج المطلوبة.