“وصفة من الذهب”…ضعي الفازلين مع القرنفل واتخلصي من كل مشاكلك والنتائج مبهرة فوق الخيال جربي حالا!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الفازلين من المرطبات الطبيعية التي لها فوائد كثيرة حيث أنه من المرطبات التي كانت تستخدم منذ القدم وحتى وقتنا هذا وهو في تقدم دائم حيث أثبت الفازلين نجاحه في فترة زمنية قصيرة حيث أنه يدخل في صناعة جميع مستحضرات التجميل التي تخص البشرة والشعر ولكي تثبت نجاحه في فترة زمنية قصيرة هي استخدامه مع القرنفل حيث يعد القرنفل أيضا من الأعشاب الطبيعية التي لها فوائد كثيرة غير انه يستخدم مسكن للالام حيث أنه يدخل في عمل وصفات جمالية كثيرة كما تعد هذه الوصفة معجزة في حل جميع مشاكل البشرة التي يعاني منها الكثير.

فوائد استخدام الفازلين مع القرنفل

يستخدم الفازلين مع القرنفل لحل جميع مشاكل البشرة التي يتعرض لها الكثير حيث أن هذه الوصفة تستخدم لعلاج حب الشباب والتهابات البشرة التي يعاني منها الكثير كما أنها تستخدم كعلاج واقي من أشعة الشمس كما أنها تستخدم لتفتيح البشرة وخاصة المناطق الحساسة التى تزعج الكثير من الفتيات كما أن هذه الوصفة تعالج الهالات السوداء كما أنها مقشر طبيعي للجلد الميت كما أنها تساعد في إزالة الرؤوس السوداء كما أنها تقوم بتنظيف البشرة من الأتربة والعوامل الجوية فهي تساعد أن تصبح البشرة أكثر نضارة.

طريقة استخدام الفازلين مع القرنفل

يمكن استخدام الفازلين مع القرنفل بكل سهولة وذلك عن طريق نقوم بوضع كمية من الفازلين في إناء ثم نقوم بإضافة إليه كمية من القرنفل المطحون ثم نقوم بوضع كمية من عسل النحل مع كمية من زيت الزيتون مع كمية من ماء الورد نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها جيدا ثم نقوم بتوزيعها على البشرة وتترك حتى تجف تماما ثم نقوم بشطف البشرة ونلاحظ الفرق قبل وبعد استخدام الوصفة.