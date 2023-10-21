“ياريت جربتها من زمان “…قومي بعمل الخلطة الهندية للشعر بمكونات سهلة وبسيطة وغير مكلفة جربيها ومش هتندمي!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يواجه الكثير من السيدات والفتيات خاصة المقبلين على الزواج مشاكل كثيرة في الشعر حيث أن الشعر أحد علامات الجمال عند المرأة لذلك تسعى كل فتاة لحل جميع مشاكل الشعر حتى تظهر في ألطف صورة أمام الجميع حيث أنهم يبحثون عن وصفات طبيعية لحل هذه المشاكل دون اللجوء لمستحضرات التجميل حيث ان علامات التجميل تتكلف الكثير من المال كما أنها تحتوي على مواد كيميائية تؤدي لتلف الشعر وتساقطه لذلك نقوم بتقديم وصفة طبيعية وهي استخدام ثمار الأفوكادو حيث أنه من الثمار المهمة لعلاج جميع مشاكل الشعر كما أنها تدخل في عمل وصفات طبيعية كما أنها تستخدم في صناعة الكثير من مستحضرات التجميل.

فوائد الافوكادو للشعر

يدخل الأفوكادو في عمل كثير من الوصفات الجمالية التي تخص الشعر حيث انه علاج قوي لتساقط الشعر الذي يعاني منه الكثير كما أنه يعمل على ترطيب الشعر الجاف فيجعله أكثر نعومة ولمعان كما أنه يستخدم في تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس فيساعد على نمو الشعر بشكل صحي وسليم كما أنه يستخدم في علاج تقصف الشعر كما أنه يساعد في نمو الشعر بطريقة صحيحة فيجعله أكثر طول كما أنه يمنع ظهور القشرة في الشعر.

طريقة القيام بالوصفة

يمكن استخدام الأفوكادو في عمل وصفة جبارة للشعر حيث أطلقوا عليها الوصفة الهندية من كثرة فوائدها للشعر وهي ان نقوم بتحضير ثمرة من الأفوكادو ويفضل أن تكون طازجة ثم نقوم بهرس الثمرة في إناء ثم نقوم بإضافة إليها كمية من زيت الزيتون مع كمية من زيت الخروع مع كمية من عصير الليمون نقوم بتقليب كل هذه المكونات جيدا حتى تتجانس ثم نقوم بوضعها على الشعر من الجذور حتى الأطراف ثم نترك المكونات على الشعر لمدة 30 دقيقة على الأقل ثم نقوم بشطف الشعر جيدا ثم نلاحظ النتيجة.