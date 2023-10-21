“شعرك هيطول ٢٠سم فى اسبوع”..ماء البصل وأهميته الجبارة للشعر..معجزة الشعر السحرية بين ايديكي شعرك هيطول وينعم وببلاش

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البصل هو مكون مألوف في كل منزل، وهو من الخضروات الضرورية جدًا، فإنه يستخدم بشكل شائع في العديد من الوصفات الطهي، هذا بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون البصل مفيدًا للعناية بالشعر، حيث يمكنه تغذية الشعر وحمايته من التلف والتقصف، مما يساهم في جعله أكثر صحة ولمعانًا وهنا، سنلقي نظرة على بعض الاستخدامات المفيدة للبصل في العناية بالشعر.

طريقة استخدام عصير البصل للشعر

استخدام ماء البصل للعناية بالشعر له فوائد عديدة، حيث يساعد على الحفاظ على صحة فروة الرأس والوقاية من التهاباتها هذا بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدامه للمحافظة على لون الشعر وتأخير ظهور الشيب المبكر ويمكن تحضير ماء البصل واستخدامه بعدة طرق، وإليك وصفة بسيطة لتنعيم الشعر:

– قومي بتقشير حبة بصل وتقطيعها إلى أربع قطع.

– ضعي هذه القطع في الخلاط الكهربائي مع إضافة قليل من الماء.

– اخلطي المزيج جيدًا وصفّيه للتخلص من القشور.

– ضعي هذا الماء على فروة رأسك وقومي بتدليك فروة الرأس بلطف بحركات دائرية.

– اتركي الماء على فروة الرأس لمدة 60 دقيقة ثم اغسلي شعرك بالشامبو والماء.

– يمكن تكرار هذه الوصفة مرة في الأسبوع لتحقيق أفضل النتائج.

هناك طرق أخرى لاستخدام ماء البصل للشعر، بما في ذلك مزجه مع العسل للحفاظ على صحة الشعر وتنعيمه و ببساطة، يمكن خلط ربع كوب من عصير البصل مع ملعقة كبيرة من العسل، وتوزيع هذا المزيج على فروة الرأس وجذور الشعر واتركيه لمدة نصف ساعة ثم اشطفيه بالشامبو والماء كما يمكن تكرار هذه العملية للعناية بشعرك بشكل منتظم.