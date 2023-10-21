“هاتي لمونة وبخمسة جنية كركم وتعالي”…سرّ التخلص من البقع الداكنة بسهولة..وصفة سحرية هتخلي هدوم تتنفسك وهترجع جديدة!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ظهور البقع الداكنة على البشرة ليس مرتبطًا بالعمر فقط، بل يمكن أن يكون ناتجًا عن عدة أسباب مثل بقايا حب الشباب أو التصبغات الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس، و في هذا المقال، سأقدم لك بعض الوصفات البسيطة باستخدام مكونات متوفرة في منزلك للتخلص من البقع الداكنة، مثل استخدام عصير الليمون والكركم.

طريقة عمل خلطة الليمون والكركم

– ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.

– ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

– ملعقة كبيرة من الحليب.

ببساطة، قومي بمزج جميع هذه المكونات معًا حتى تحصلي على عجينة خفيفة يمكن وضعها بسهولة على البشرة ومن ثم طبقي العجينة على البقع الداكنة واتركيها حتى تجف لمدة تتراوح بين 10-15 دقيقة، فيمكنك تكرار هذه العملية مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

وصفة سحرية للتخلص من البقع

1. احضري نصف ملعقة صغيرة من خل التفاح ونصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون وقومي بخلطهما مع ملعقة كبيرة من الماء.

2. غمسي كرة قطنية في الخليط وضعيها على البقع الداكنة على البشرة واتركيها لمدة 8-10 دقائق ثم اشطفيها بالماء الفاتر، كما يمكنك تكرار هذه العملية مرتين في اليوم لتحقيق أفضل النتائج.

3. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام عصير البقدونس والليمون لتفتيح البقع الداكنة على الجلد، ثم يتم وضع كوب من البقدونس المفروم في وعاء وأضيفي إليه 2 أكواب من الماء ومن ثم قومي بغلي الخليط ثم قومي بتركه يبرد وقومي بإضافة ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

4. ضعي الخليط في زجاجة رذاذ ورشيه على البقع الداكنة على الجلد و اتركيه لمدة 15-20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر، ويمكنك استخدام هذا العلاج مرتين في اليوم لتحقيق أفضل النتائج.