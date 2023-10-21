دلعي جوزك ليلة الخميس .. ضعي زيت الزيتون والزبادي على القرنفل في هذا المكان وهتنبهري جامد .. جربيها حالا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعرف جميع النساء ان من اكثر علامات الجمال التي تتميز بها كل انثي هو الشعر فيقال عنه انه تاج المراءة ، ولذلك ما نجد دائما كافة النساء تعتني بالشعر بشكل كبير وليس هذا فقط بل ايضا تحافظ على جمالهن ونضارة بشرتهن وجعلها أكثر صفاء بشكل دائم وتنقيتها من الأتربة والشوائب، وتعتبر فروة الرأس ايضا من البشرة وهي اكثر الاجزاء التي يجب الاعتناء بها ، لان عند اهمالها لا يكون الشعر صحي علي الاطلاق ومنبته غير نظيف ، نجد العديد من النساء يعمل علي اجاد الوصفات التي تعطيهم نتائج فعالة لتنظيف وتقوية الشعر وقد توصلوا الي بعض الوصفات .

يمكنك أن تستمتعي بشعر لامع أكثر نعومة من خلال المواد التالية، باستخدام ملعقة كبيرة.

ملعقة قرنفل بودر.

كأس من زبادي.

ملعقتان من زيت الزيتون.

ملعقتان من عسل النحل.

طريقة تحضير الوصفة

عليكي بمتابعة تلك الخطوات التالية حتى تستطيع تطبيق الوصفة التالية بصورة صحيحة: