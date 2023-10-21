وصفة هتخلي جوزك ميستغناش عنك .. استخدمي زيت زيتون وحبة قرنفل على هذه المنطقة قبل النوم .. مش هتبطلي تستخدميهم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - عادة ما تبحث النساء دائما عن الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها سواء للجسم والشعر والبشرة، للحصول على نتائج مميزة في وقت قصير من استخدامها، ومن أبرز هذه الوقفات التي تقدم نتيجة سريعة هي وصفة زيت الزيتون والقرنفل للشعر، والتي يتم تطبيقها من خلال عدد من المكونات البسيطة الموجودة في كل منزل من خلال عدد من الخطوات البسيطة.
وصفة زيت الزيتون والقرنفل للشعر
وتقدم وصفة زيت الزيتون والقرنفل الشعر الكثير من الفوائد الهامة، والتي تتمثل أبرزها فيما يلي.
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تعمل هذه الوصفة بشكل كبير على التخلص من القشرة.
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كما أنها تساعد الشعر كذلك في علاج مشكلة التقصف.
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تتميز المكونات الطبيعية الموجودة في هذه الوصفة أنها تقوم بإعطاء الشعر كثافة ونعومة فائقة.
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كما أنها تعتبر بمثابة حل مضمون لمشكلة الشعر المجعد والحصول على شعر ناعم.
كيفية تحضير وصفة زيت الزيتون والقرنفل
يمكن أن يتم تحضير هذه الوصفة بسهولة من خلال إتباع الخطوات التالية.
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في البداية يتم وضع كمية مناسبة من زيت القرنفل.
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كما يتم العمل على إضافة مقدار كوب من زيت الزيتون ونخلطهم جيدا.
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ثم يتم إحضار وضع الخليط في حمام ماء ساخن وتدليكه جيدا على فروة الشعر حتى تحصلي على نتيجة مضمونة.
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ومن ثم يتم العمل على تكرار هذه الوصفة مرة كل أسبوع حتى تحصلي على النتيجة المرغوبة.
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