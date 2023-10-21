“في اقل من دقيقتين”.. طريقة جهنمية لسحب الفلوس من الـ ATM ماكينات الصراف الآلي بدون فيزا.. سهلناها عليك!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من المعروف أن سحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي تتم من خلال الفيزا، حيث يعد استخراج الأموال من ماكينة الصراف الآلي بدون وجود بطاقة هو أكثر الأشياء التي يتمناها الكثير، والتي تعتبر من أكثر الخدمات التي تتم بكل سهولة دون أن يتم استخدام البطاقة وتعتبر هذه الخدمة من الخدمات التي تم إطلاقها من خلال البنوك بشكل حديث لتسهيل عملية السحب بالأموال، ولكن حتى يستطيع المواطنين استخدام هذه الخدمة لابد أن يتوافر شرط وبعد تنفيذه يصبح من السهل أن يقوم المواطن بسحب الأموال لذلك سوف نقدم لكم هذه الطريقة حتي تتمكن من سحب الأموال بدون فيزا بكل سهولة .

طريقة سهلة لسحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي بدون فيزا

هذه الطريقة سوف تسهل عليك الكثير عند سحب النقود من ماكينة الصراف بدون بطاقة، حتى يتم ذلك فإنه هناك شرط يجب توافره لكي يتم سحب نقود من ماكينة ATM وذلك من خلال اتباع الآتي:

هذا الشرط هو أن يتوفر لدى العميل محفظة إلكترونية موجودة على الهاتف الخاص به، وقد سبق له التسجيل على التطبيق حتى يستطيع سحب النقود من الماكينة، إذا كنت من مشتركين في محفظة فوادفون كاش عليك إتباع الخطوات التالية لسحب الفلوس :