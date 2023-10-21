“حيلة جهنمية”..وداعاً لشراء حجارة الريموت طريقة لتشغيل اي ريموت بدون حجارة.. جربها دلوقتي وهتدعيلي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تلك الفكرة الابتكارية ستجعل حياتك أسهل وتخلصك من الحاجة إلى البحث عن بطاريات، فلا تعرف رغبة الإنسان في تحسين حياته حدودًا ومنذ العصور القديمة، نحن نسعى لابتكار حلول تسهم في تحسين جودة حياتنا وتوفير الوقت والجهد ونعيش في عصر متسارع التطور، حيث يتم ابتكار العديد من الأفكار والاختراعات التي تسهم في تحسين حياتنا وتوفير وسائل الراحة، بجانب التقدم التكنولوجي والاختراعات التي تضيف قيمة لحياتنا.

ما هو اختراع بديل الحجارة؟؟

الجميع يعرف المثل القائل “الحاجة أم الاختراع” عن توجه الإنسان نحو ابتكار أفكار جديدة عندما يواجه تحديات أو نقصًا في الموارد وفي هذا السياق، هناك ابتكار يعتمد بشكل أساسي على استخدام ورقة من الألومنيوم، وهي مادة شائعة في معظم المنازل وتُستخدم عادة في المطبخ ويُستخدم هذا الابتكار كبديل للبطارية في أجهزة التحكم عن بعد عند نفاد البطاريات العادية ومع ذلك، يجب أن تكون هناك بطارية تعمل بشكل جيد على الأقل في الريموت لتمكين استخدام ورقة الألومنيوم.

طريقة استخدام بديل البطارية لعمل الريموت

1. احضر ورقة من الألومنيوم بنفس حجم البطارية التي تحتاجها.

2. ثم ضع ورقة الألومنيوم في مكان البطارية التي لا تعمل، وتأكد من أن الورقة تلامس الأقطاب السالبة والموجبة للبطارية.

3. قم بوضع بطارية جديدة في المكان الآخر في جهاز التحكم عن بعد.

4. بعد ذلك، يمكنك تشغيل الريموت بشكل طبيعي بنسبة 100٪.