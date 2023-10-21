“هتكوني السبب في موت عيالك”..مكون اساسي في الكيك يشكل خطر كبير على أسرتك.. بلاش كيك خالص

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الكيك يُعتبر من أشهى أنواع الحلويات المحببة للكبار والصغار، ويعتبر خصوصًا من بين أكثر أصناف الحلويات التي تقوم سيدات المنازل بتحضيرها بأشكال ونكهات متعددة ىيُمكن للكيك أن يُضاف إلى العديد من الوصفات الحلوة الأخرى مثل الجاتوه والتورت، و أيضًا تناوله ببساطة مع كوب من الشاي، ومع ذلك، هناك مكون واحد يُستخدم في تحضير الكيك يمكن أن يشكل خطرًا على الأطفال، وسوف نتناول هذا المكون بالتفصيل في هذا المقال.

استخدام محسن الكيك خطر كبير

غالبًا ما تستخدم السيدات محسن الكيك للحصول على هيكلية عالية وقوام هش ولذيذ للكيك ومع ذلك، يُفضل أن تعرف السيدات أن هذا المكون يمكن أن يكون ضارًا بصحة أطفالهن ولهذا السبب، يجب تجنب استخدامه واستبداله ببدائل صحية تمنح نفس النتائج اللذيذة دون التأثير الضار على صحة الأبناء، فالعديد يجدون الراحة والسعادة في استخدام بدائل لمحسن الكيك تحقق نفس القوام والنكهة دون أي مخاوف صحية.

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البديل الأفضل لمحسن الكيك

يمكنك اتباع طريقة آمنة وصحية، فيتم إضافة ملعقة متوسطة من الخل، وسيعمل ذلك على جعل الكيكة طرية وهشة، وكما يُفضل وضع الكيكة في الفرن على نار متوسطة حتى تحصلي على الارتفاع المطلوب والسمك المثالي للكيكة، كما انه بذلك، يمكنك الاستمتاع بكيكة لذيذة وصحية تكون آمنة لأولادك وجميع أفراد عائلتك.