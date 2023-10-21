دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شاهد تركيا تفوقت على مصر والسعودية في تصنيف أقوى الجيوش في العالم للعام 2023م..لهذا السبب,

علق الخبير الاستراتيجي والعسكري المصري، سمير فرج، على تصنيف منظمة “غلوبال فاير باور” لأقوى الجيوش في العالم ، والذي جاءت بموجبه مصر كأقوى الجيوش العربية.

ولفت فرج، خلال مداخلة هاتفية لقناة النهار المصرية إلى أن مصر الدولة رقم 14 على مستوى العالم في ترتيب أقوى جيوش العالم، وكنا العام الماضي رقم 12، وقبلها رقم 13.

وأوضح أن سبب التراجع، أن تركيا تقدمت مرتبة لأنها كانت متعاقدة على صفقات سلاح، وصلت لها هذا العام، مردفا: “احنا عملنا صفقات تصل السنة القادمة”.

وتابع: “وبذلك مصر ثاني قوة عسكرية في المنطقة، أقوى من إسرائيل وإيران، ولديها سادس قوة بحرية في العالم، هذه القوة تحمي أمن مصر واستثماراتها في المنطقة، ولحماية قناة السويس”.

ولفت إلى أن ترتيب الجيوش يتم وفقًا لنوعية السلاح، وقدرات الجندي، مردفا: “نوعية الجندي المقاتل لها دور في تصدر مصر لقائمة الجيوش العربية، والكل عايز يتدرب عندك”.

وكان قد نشر مؤشر “غلوبال فاير باور” المتخصص في الشؤون العسكرية قائمة لأقوى جيوش العالم لعام 2023، حيث حافظت الولايات المتحدة على الصدارة، ثم روسيا والصين.

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وجاءت بعض الدول العربية في مراكز متقدمة في القائمة النهائية التي ضمت 145 دولة، حيث تصدر الجيش المصري قائمة الدول العربية، متبوعا بالسعودية ثم الجزائر.

وأشار التقرير إلى أن مصر من أكبر 15 قوة عسكرية عالمية، فيما حافظت السعودية على مركزها الـ22 عالميا، بينما جاءت ثانية على مستوى الجيوش العربية، بعد مصر.

وحلت الجزائر في المركز الثالث عربيا، بينما احتلت المرتبة 26 عالميا.

فيما جاء الجيش العراقي في المركز الرابع عربيا و45 عالميا، متبوعا بالجيش الإماراتي، الذي حل خامسا عربيا و56 عالميا.

وجاء الجيش المغربي في المركز السادس عربيا، بينما احتل المرتبة 61 عالميا.