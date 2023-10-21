اعرف أضرار سلق البيض بالطريقة دي .. طريقة شائعة وخطيرة جدا لسلق البيض تفعلها جميع الأمهات قد يحوله إلى سم قاتل .. توقف عنها فورًا!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد البيض واحد من ضمن الأطعمة الهامة التي تمثل اهمية كبيرة، والتي يتم العمل على سلقها بأكثر من طريقة، فمن الأفضل أن يتم اللجوء إليها لكي يتم الحصول على بيض صحي ومميز بدون اضرار قد تنشأ من القيام بسلق البيض بالطرق التقليدية، فمن الضروري أن يتم الابتعاد عن الطرق الخاطئة في شلق البيت منها لذلك.

طريقة خاطئة لسلق البيض

ونجد أن البيض يحتوي على الكالسيوم والبروتين المفيد لصحة الجسم بشكل كبير، والذي نحتاج إليه بشكل مستمر، فنجد ان الكثير من الاشخاص يقوم بسلق البيض بطريقة خاطئة، والتي تتمثل في العمل على وضع البيض في الماء البارد، ومن ثم يتم رفع البيض على النار ويتركونه لمدة قليلة، وهي المدة التي تعد غير كافية لسلق البيض، فنجد ان هذه الطريقة خاطئة، فمن الأفضل أن يتم العمل على وضع الماء على النار، ومن ثم يتم تركه بعد ذلك حتى الغليان وبعد ذلك نضع به البيض ونتركه لمدة لا تقل عن 10 دقائق حتي يصل إلى النضج، وذلك لأن صفار البيض يحتوي على مادة الكبريت التي تدمر الكبد والجهاز الهضمي.

خطوات سلق البيض بالطريقة الصحيحة

ويمكن أن يتم سلق البيض بطريقة صحيحة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.