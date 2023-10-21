لغز يحير العقول .. هل تعرف ماهو جمع كلمة “خل” التي فشل في معرفتها عمالقة الطلاب ؟!.. مش هتصدق الإجابة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من المعروف أن اللغة العربية تحتوي علي بحر من المعاني والكلمات ،وتعد الألغاز اللغوية من أكثر الألغاز التي تشغل الاذهان وتثير الفضول لمعرفتها ، وتُعد كلمة خل بكسر حرف الخاء من أكثر الكلمات الدارجة في اللغة العربية، حتى أنها يتم استخدامها في الأمثال الشعبية أحيانًا، ولكنها أيضًا من الكلمات التي يصعُب على الأشخاص غير المتخصصين في اللغة العربية توقع كيف يتم جمعها أو على أي وزن يتم جمعها، ولذلك سوف نستعرض لكم معني هذه الكلمة حتي تستطيع جمعها بكل سهولة .

تعرف علي معني كلمة “خل” في اللغة العربية

لابد ان تتعرف علي معني كلمة خل حتي تستطيع جمعها، حيث تعددت معاني كلمة خل بإختلاف التشكيل، وجاءت معني كلمة خل كالآتي:

الخِل بكسر الخاء كي نفرقها عن كلمة الخَل والتي تعني نوع من أنواع الأحماض يستخدم في الطهي بينما الخِل والتي يدور حولها سؤال ما هو جمع “خل”؟ فتعني الصديق أو الصاحب.

والآن.. هل تستطيع جمع كلمة “خل” في اللغة العربية؟!

يختلف جمع كلمة “خل” باختلاف تشكيلها وذلك لاختلاف معناها عند اختلاف تشكيلها ونوضح لكم في النقاط التالية ما هو جمعها الصحيح: