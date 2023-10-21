اخيرا هتفتح نت طول النهار .. رقم سري يفتح جميع شبكات الواي فاي والحصول بدون برامج او تطبيقات .. هتوفر عليك فلوس كتير

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك الكثير من المنتحيلين الذين يقومون بنشر الاكاذيب حول امكانية الحصول علي انترنت من بعض التطبيقات والتي قد يكون منها اللصوص ، فيعمل البعض علي سرقة المعلومات الخاصة للاستفادة بها في مجالات كثيرة ومنها الابتزاز ، فيجب الحرص عند البحث عن انترنت ان تتعرض الي هذه الطرق ، ولذلك يعمل العديد علي اجاد أفضل طريقة لالتقاط شبكات الواي فاي المجانية المجاورة، ولكن بدون استخدام تطبيقات أو برامج يمكن أن تتسبب في تعرض الهاتف للاختراق أو التجسس، وقد حقق تطبيق فيسبوك هذا الغرض عن طريق عدة خطوات بسيطة، تمكنك من فتح أي شبكة إنترنت قريبة منك بشكل مجاني تمامًا.

يمكنك الحصول على الرقم السري من خلال الخطوات التالية “

فتح إعدادات الهاتف وانتقل إلى الضبط .

افتح شبكات الواي فاي ثم ابحث عن الشبكات اللاسلكية المجاورة.

احفظ الاسم الخاص بالشبكة التى تريد الدخول إليها

أعد تعيين اسم الشبكة في الحقل المخصص بكلمة المرور دون كلمة Admin.

ادخل على اعدادات IP وحدد خيار ثابت ثم ادخل الرقم السري الآتي “192.168.1.5”

انقر على زر الاتصال وعندها تصبح على اتصال بشبكة الواي فاي التي ادخلتها وهذه الطريقة تمكنك من الدخول عبر هواتف نظام الاندرويد القديم.

مميزات تطبيق VPN للحصول على إنترنت مجاني

هناك العديد من التطبيقات التي تزعم أنه عند تحميلها يمكنك الحصول على إنترنت مجاني، ولكن أغلبها لا تجد من تحميله أي فائدة بينما تطبيق VPN له العديد من المميزات، ومنها: